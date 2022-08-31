https://ria.ru/20220831/pasporta-1813480798.html

В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов

В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов - РИА Новости, 31.08.2022

В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов

Порядка 3,5 тысячи жителей Бердянска Запорожской области уже получили российские паспорта, всего на сегодня подано около 9 тыс заявлений, заявил в среду... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:43

2022-08-31T16:43

2022-08-31T16:43

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

бердянск

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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи жителей Бердянска Запорожской области уже получили российские паспорта, всего на сегодня подано около 9 тыс заявлений, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко."По паспортам: уже порядка 8-9 тысячи написано заявлений на получение (российского паспорта), порядка 3-3,5 тысячи (человек), которые уже получили паспорт на руки, они являются гражданами России", - заявил Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220831/rossiya-1813477518.html

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Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, бердянск