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В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/pasporta-1813480798.html
В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов
В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов - РИА Новости, 31.08.2022
В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов
Порядка 3,5 тысячи жителей Бердянска Запорожской области уже получили российские паспорта, всего на сегодня подано около 9 тыс заявлений, заявил в среду... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:43
2022-08-31T16:43
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
бердянск
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи жителей Бердянска Запорожской области уже получили российские паспорта, всего на сегодня подано около 9 тыс заявлений, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко."По паспортам: уже порядка 8-9 тысячи написано заявлений на получение (российского паспорта), порядка 3-3,5 тысячи (человек), которые уже получили паспорт на руки, они являются гражданами России", - заявил Сауленко.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, бердянск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Бердянск
16:43 31.08.2022
 
В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч российских паспортов

В Бердянске выдали около трех с половиной тысяч паспортов граждан Российской Федерации

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БЕРДЯНСК (Запорожская область), 31 авг - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи жителей Бердянска Запорожской области уже получили российские паспорта, всего на сегодня подано около 9 тыс заявлений, заявил в среду журналистам мэр города Александр Сауленко.
"По паспортам: уже порядка 8-9 тысячи написано заявлений на получение (российского паспорта), порядка 3-3,5 тысячи (человек), которые уже получили паспорт на руки, они являются гражданами России", - заявил Сауленко.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Бердянск - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 16:33Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьБердянск
 
 
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