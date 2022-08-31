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В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений - РИА Новости, 31.08.2022
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:23
2022-08-31T20:23
2022-08-31T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
игорь романов
луганская народная республика
рубежное
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ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 206 человек, сообщила журналистам заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останки 109 человек."В рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 206 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", - заявила Кожевникова.Она уточнила, что работы велись в первую очередь на территории социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, дворы многоэтажных жилых домов. Командир полевой команды Игорь Романов сообщил журналистам, что у большинства поднятых останков, по данным экспертов, имеются признаки огнестрельных ранений, минно-взрывных травм.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
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в мире, анна сорока, игорь романов, луганская народная республика, рубежное
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Игорь Романов, Луганская Народная Республика, Рубежное
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений
Представители ЛНР извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений в Рубежном