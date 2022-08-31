Рейтинг@Mail.ru
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/ostanki-1813567059.html
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений - РИА Новости, 31.08.2022
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений
Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:23
2022-08-31T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
анна сорока
игорь романов
луганская народная республика
рубежное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793103548_0:153:3098:1896_1920x0_80_0_0_474323ae3743a648437fbe6ae3cba0af.jpg
ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 206 человек, сообщила журналистам заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останки 109 человек."В рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 206 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", - заявила Кожевникова.Она уточнила, что работы велись в первую очередь на территории социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, дворы многоэтажных жилых домов. Командир полевой команды Игорь Романов сообщил журналистам, что у большинства поднятых останков, по данным экспертов, имеются признаки огнестрельных ранений, минно-взрывных травм.
https://ria.ru/20220808/zhertvy-1807882356.html
луганская народная республика
рубежное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793103548_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_7e23ea2cb50781764a7aa3c9674add7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анна сорока, игорь романов, луганская народная республика, рубежное
Специальная военная операция на Украине, В мире, Анна Сорока, Игорь Романов, Луганская Народная Республика, Рубежное
20:23 31.08.2022
 
В Рубежном извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений

Представители ЛНР извлекли останки 206 человек из стихийных захоронений в Рубежном

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкГород Рубежное в ЛНР
Город Рубежное в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Город Рубежное в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 31 авг – РИА Новости. Представители Луганской Народной Республики в освобожденном от украинских войск городе Рубежное извлекли из стихийных захоронений, образовавшихся в период активных боев в этом районе, останки 206 человек, сообщила журналистам заместитель командира полевой команды межведомственной рабочей группы Юлия Кожевникова.
В начале августа советник главы ЛНР и руководитель межведомственной рабочей группы по поиску жертв украинской агрессии Анна Сорока заявила об извлечении из массовых захоронений в Рубежном останки 109 человек.
"В рамках деятельности межведомственной рабочей группы полевой командой были подняты останки 206 мирных жителей города Рубежное, погибших в результате украинской агрессии", - заявила Кожевникова.
Она уточнила, что работы велись в первую очередь на территории социально значимых объектов, таких как школы, детские сады, дворы многоэтажных жилых домов. Командир полевой команды Игорь Романов сообщил журналистам, что у большинства поднятых останков, по данным экспертов, имеются признаки огнестрельных ранений, минно-взрывных травм.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 08:00
Новые жертвы на глобальном "зеленом" алтаре — коровы и украинцы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАнна СорокаИгорь РомановЛуганская Народная РеспубликаРубежное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала