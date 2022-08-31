Рейтинг@Mail.ru
В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/ospa-1813572152.html
В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян
В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян - РИА Новости, 31.08.2022
В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян
Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 50 496 случаев, следует из информационной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:55
2022-08-31T21:11
в мире
воз
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_0:283:3000:1971_1920x0_80_0_0_c5808e447880bb9e46a41396541b4631.jpg
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 50 496 случаев, следует из информационной панели ВОЗ по оспе обезьян на сайте организации.По этим данным, число подтвержденных случаев заболевания на 31 августа составляет 50 496.Больше всего пострадали Европа, Северная и Южная Америка: с 22 576 и 27 228 случаев соответственно.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789779095_175:0:2803:1971_1920x0_80_0_0_4a9d5e6ce11099167eae853342d896e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, воз, оспа обезьян
В мире, ВОЗ, Оспа обезьян
20:55 31.08.2022 (обновлено: 21:11 31.08.2022)
 
В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян

ВОЗ: число случаев оспы обезьян в мире превысило 50 тысяч

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / CDC
Руки пациента с обезьяньей оспой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 50 496 случаев, следует из информационной панели ВОЗ по оспе обезьян на сайте организации.
По этим данным, число подтвержденных случаев заболевания на 31 августа составляет 50 496.
Больше всего пострадали Европа, Северная и Южная Америка: с 22 576 и 27 228 случаев соответственно.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
Посмотреть
 
В миреВОЗОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала