https://ria.ru/20220831/ospa-1813572152.html

В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян

В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян - РИА Новости, 31.08.2022

В мире зарегистрировали более 50 тысяч случаев оспы обезьян

Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 50 496 случаев, следует из информационной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:55

2022-08-31T20:55

2022-08-31T21:11

в мире

воз

оспа обезьян

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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Число случаев оспы обезьян во всем мире превысило 50 тысяч, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила 50 496 случаев, следует из информационной панели ВОЗ по оспе обезьян на сайте организации.По этим данным, число подтвержденных случаев заболевания на 31 августа составляет 50 496.Больше всего пострадали Европа, Северная и Южная Америка: с 22 576 и 27 228 случаев соответственно.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, воз, оспа обезьян