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В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя - РИА Новости, 31.08.2022
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В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя
В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя - РИА Новости, 31.08.2022
В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя
Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила о возможности... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:54
2022-08-31T17:54
в мире
европа
оспа обезьян
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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила о возможности передачи оспы обезьян через сперму, но это еще не доказано."ДНК оспы обезьяны была обнаружена в сперме, исследование также показало, что вирус может быть выделен из такого рода образцов. Дальнейшие исследования все еще продолжаются, мы находимся в процессе мониторинга, чтобы лучше понять это. Это область, в которой нам нужно узнать больше. Может быть заражение спермой, но у нас пока нет ответа", - сказала она на пресс-конференции.Льюис добавила, что на данный момент не поступало сообщений о случаях передачи оспы обезьян при переливании крови.Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
https://ria.ru/20220824/zarazhenie-1811858176.html
https://ria.ru/20220823/ospa-1811466356.html
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в мире, европа, оспа обезьян
В мире, Европа, Оспа обезьян
17:54 31.08.2022
 
В ВОЗ допустили, что оспа обезьян может передаваться через семя

В ВОЗ не исключили, что оспа обезьян может передаваться через сперму

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 31 авг – РИА Новости. Глава секретариата по борьбе с оспой программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис заявила о возможности передачи оспы обезьян через сперму, но это еще не доказано.
"ДНК оспы обезьяны была обнаружена в сперме, исследование также показало, что вирус может быть выделен из такого рода образцов. Дальнейшие исследования все еще продолжаются, мы находимся в процессе мониторинга, чтобы лучше понять это. Это область, в которой нам нужно узнать больше. Может быть заражение спермой, но у нас пока нет ответа", - сказала она на пресс-конференции.
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Льюис добавила, что на данный момент не поступало сообщений о случаях передачи оспы обезьян при переливании крови.
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Большинство заражений этим заболеванием выявляется в Европе, в основном среди мужчин, имевших сексуальные контакты с представителями своего пола.
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