https://ria.ru/20220831/orel-1813445233.html

В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД

В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД - РИА Новости, 31.08.2022

В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД

Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:19

происшествия

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орел

орловская область

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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее СМИ сообщили о задержании пятерых несовершеннолетних, которые пытались поджечь два помещения УМВД в Орловской области."Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство", - сообщает следствие.Ранее сообщалось, что во вторник в Железнодорожном районе города Орла неизвестные облили горючим средством оконную раму хозяйственной постройки возле бывшего тира и подожгли.Позднее выяснилось, что несовершеннолетние подожгли асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу, само же здание не загорелось.В настоящее время проведен осмотр места происшествия, несовершеннолетние были опрошены, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220831/pozhar-1813429248.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/dmitrov-1813379698.html

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происшествия, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)