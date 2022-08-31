https://ria.ru/20220831/orel-1813445233.html
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД - РИА Новости, 31.08.2022
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД
Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:17
2022-08-31T15:17
2022-08-31T15:19
происшествия
россия
орел
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:111:2905:1745_1920x0_80_0_0_f57c46d3323120940b82159ecb504bd9.jpg
БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее СМИ сообщили о задержании пятерых несовершеннолетних, которые пытались поджечь два помещения УМВД в Орловской области."Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство", - сообщает следствие.Ранее сообщалось, что во вторник в Железнодорожном районе города Орла неизвестные облили горючим средством оконную раму хозяйственной постройки возле бывшего тира и подожгли.Позднее выяснилось, что несовершеннолетние подожгли асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу, само же здание не загорелось.В настоящее время проведен осмотр места происшествия, несовершеннолетние были опрошены, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813429248.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220831/dmitrov-1813379698.html
россия
орел
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807139410_0:0:2414:1810_1920x0_80_0_0_fba5c13910943200b8b9f600e9956ba9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орел, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:17 31.08.2022 (обновлено: 15:19 31.08.2022)
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД
В Орле СК начал проверку по делу об умышленном поджоге территории УМВД