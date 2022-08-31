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В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД - РИА Новости, 31.08.2022
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В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД - РИА Новости, 31.08.2022
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД
Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:17
2022-08-31T15:19
происшествия
россия
орел
орловская область
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее СМИ сообщили о задержании пятерых несовершеннолетних, которые пытались поджечь два помещения УМВД в Орловской области."Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство", - сообщает следствие.Ранее сообщалось, что во вторник в Железнодорожном районе города Орла неизвестные облили горючим средством оконную раму хозяйственной постройки возле бывшего тира и подожгли.Позднее выяснилось, что несовершеннолетние подожгли асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу, само же здание не загорелось.В настоящее время проведен осмотр места происшествия, несовершеннолетние были опрошены, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220831/pozhar-1813429248.html
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россия
орел
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происшествия, россия, орел, орловская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Орел, Орловская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:17 31.08.2022 (обновлено: 15:19 31.08.2022)
 
В Орле начали проверку по делу о поджоге УМВД

В Орле СК начал проверку по делу об умышленном поджоге территории УМВД

© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкУдостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ
Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Удостоверение сотрудника прокуратуры РФ и уголовно-процессуальный кодекс РФ. Архивное фото
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БРЯНСК, 31 авг - РИА Новости. Следствие в Орле проводит проверку по факту поджога несовершеннолетними территорий, прилегающих к помещениям УМВД, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее СМИ сообщили о задержании пятерых несовершеннолетних, которые пытались поджечь два помещения УМВД в Орловской области.
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"Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ, ст. 213 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, хулиганство", - сообщает следствие.
Ранее сообщалось, что во вторник в Железнодорожном районе города Орла неизвестные облили горючим средством оконную раму хозяйственной постройки возле бывшего тира и подожгли.
Позднее выяснилось, что несовершеннолетние подожгли асфальтированную территорию, прилегающую к зданию отдела по работе с личным составом УМВД России по городу Орлу, само же здание не загорелось.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, несовершеннолетние были опрошены, говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияОрелОрловская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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