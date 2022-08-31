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Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html
Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС
Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022
Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС
Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела украинскими войсками 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T20:27
2022-08-31T23:49
в мире
россия
совет безопасности оон
запорожская аэс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
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ООН, 31 авг — РИА Новости. Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела украинскими войсками 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское представительство при организации сообщило на странице в Twitter."Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа", — говорится в заявлении.Отмечается, что в документе также содержится информация об ударе украинских дронов-камикадзе по крыше спецблока № 1.В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США. По словам представителя администрации Владимира Рогова, власти документируют все факты обстрелов и передадут их миссии МАГАТЭ, которая, по информации "Энергоатома", уже прибыла в Запорожье. Визит представителей организации на станцию, как ожидается, пройдет с 31 августа по 3 сентября.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html
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Момент удара дрона-камикадзе ВСУ по зданию администрации запорожского Энергодара
Момент удара дрона-камикадзе ВСУ по зданию администрации запорожского Энергодара
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в мире, россия, совет безопасности оон, запорожская аэс, вооруженные силы украины, запорожская область, украина, владимир рогов
В мире, Россия, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов
20:27 31.08.2022 (обновлено: 23:49 31.08.2022)
 
Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС

Россия распространила в СБ ООН свидетельства атаки украинских беспилотников на ЗАЭС

© Фото : @RussiaUN/TwitterФотография последствий обстрела Запорожской АЭС, распространенная в СБ ООН
Фотография последствий обстрела Запорожской АЭС, распространенная в СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : @RussiaUN/Twitter
Фотография последствий обстрела Запорожской АЭС, распространенная в СБ ООН
Читать ria.ru в
ООН, 31 авг — РИА Новости. Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела украинскими войсками 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское представительство при организации сообщило на странице в Twitter.
"Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа", — говорится в заявлении.
Отмечается, что в документе также содержится информация об ударе украинских дронов-камикадзе по крыше спецблока № 1.
В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США.
Энергоблоки №4 и №5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 08:00
"Дело зашло слишком далеко". Чего ждать от миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
По словам представителя администрации Владимира Рогова, власти документируют все факты обстрелов и передадут их миссии МАГАТЭ, которая, по информации "Энергоатома", уже прибыла в Запорожье. Визит представителей организации на станцию, как ожидается, пройдет с 31 августа по 3 сентября.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьУкраинаВладимир Рогов
 
 
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