https://ria.ru/20220831/oon-1813567400.html

Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС

Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС - РИА Новости, 31.08.2022

Россия распространила в Совбезе ООН доказательства украинских атак на ЗАЭС

Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела украинскими войсками 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:27

2022-08-31T20:27

2022-08-31T23:49

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ООН, 31 авг — РИА Новости. Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо со свидетельствами обстрела украинскими войсками 29 августа Запорожской АЭС. Об этом российское представительство при организации сообщило на странице в Twitter."Мы распространили среди членов СБ ООН письмо, касающееся информации от Минобороны России по поводу обстрела ВСУ Запорожской АЭС 29 августа", — говорится в заявлении.Отмечается, что в документе также содержится информация об ударе украинских дронов-камикадзе по крыше спецблока № 1.В понедельник власти Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла по АЭС артиллерийский удар из американской гаубицы М777 с противоположного берега Днепра из Никополя. Снаряд пробил крышу спецкорпуса, где хранится топливо для реакторов. За день до этого над станцией сбили дрон-камикадзе, также произведенный в США. По словам представителя администрации Владимира Рогова, власти документируют все факты обстрелов и передадут их миссии МАГАТЭ, которая, по информации "Энергоатома", уже прибыла в Запорожье. Визит представителей организации на станцию, как ожидается, пройдет с 31 августа по 3 сентября.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе. С марта станция находится под охраной российской армии. Как утверждают в МИД, это необходимо, чтобы не допустить утечки ядерных и радиоактивных материалов. Украинские войска продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию ЗАЭС.

https://ria.ru/20220830/politika-1812951172.html

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Момент удара дрона-камикадзе ВСУ по зданию администрации запорожского Энергодара Момент удара дрона-камикадзе ВСУ по зданию администрации запорожского Энергодара 2022-08-31T20:27 true PT0M24S

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