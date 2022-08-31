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Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева

Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022

Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева

Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T01:37

2022-08-31T01:37

2022-08-31T02:39

умер михаил горбачев

в мире

михаил горбачев

ссср

абдулла шахид

генеральная ассамблея оон

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ООН, 31 авг – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.

ссср

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2022

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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище. 2022-08-31T01:37 true PT3M15S

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