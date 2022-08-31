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Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:37
2022-08-31T01:37
2022-08-31T02:39
умер михаил горбачев
в мире
михаил горбачев
ссср
абдулла шахид
генеральная ассамблея оон
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
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РИА Новости
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
2022-08-31T01:37
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Умер Михаил Горбачев, В мире, Михаил Горбачев, СССР, Абдулла Шахид, Генеральная Ассамблея ООН
01:37 31.08.2022 (обновлено: 02:39 31.08.2022)
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева
Глава Генассамблеи ООН Шахид заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева