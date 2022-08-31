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Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
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Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева - РИА Новости, 31.08.2022
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева
Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:37
2022-08-31T02:39
умер михаил горбачев
в мире
михаил горбачев
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абдулла шахид
генеральная ассамблея оон
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва.Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
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Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
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умер михаил горбачев, в мире, михаил горбачев, ссср, абдулла шахид, генеральная ассамблея оон
Умер Михаил Горбачев, В мире, Михаил Горбачев, СССР, Абдулла Шахид, Генеральная Ассамблея ООН
01:37 31.08.2022 (обновлено: 02:39 31.08.2022)
 
Глава Генассамблеи ООН заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева

Глава Генассамблеи ООН Шахид заявил, что скорбит из-за смерти Горбачева

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкМихаил Горбачев
Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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ООН, 31 авг – РИА Новости. Председатель Генассамблеи ООН Абдулла Шахид заявил, что скорбит в связи с кончиной Михаила Горбачёва.
"Опечален известием о кончине Михаила Горбачёва, последнего советского президента и лауреата Нобелевской премии мира (1990 года), который встал на путь радикальных реформ, которые также привели к окончанию холодной войны без кровопролития", - говорится в его заявлении.
Первый президент СССР Михаил Горбачёв скончался на 92-м году жизни вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни.
 
Умер Михаил ГорбачевВ миреМихаил ГорбачевСССРАбдулла ШахидГенеральная Ассамблея ООН
 
 
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