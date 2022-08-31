https://ria.ru/20220831/onkolechenie-1813444989.html

Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ

Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ - РИА Новости, 31.08.2022

Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ

Онкобольные из Белоруссии могут, начиная с текущего года, пройти протонную терапию в России благодаря программе Союзного государства; лечение уже получили... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:17

2022-08-31T15:17

союзное государство

белоруссия

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813440069_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_0aa75a418af037d7b7703e8b99ddc6be.jpg

МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Онкобольные из Белоруссии могут, начиная с текущего года, пройти протонную терапию в России благодаря программе Союзного государства; лечение уже получили порядка 20 человек, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь."Союзная программа начала свою работу в текущем году, и в российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. Уже есть планы на следующий год - одобрено лечение 32 человек", - сообщил Поляков.Он отметил, что квота на лечение больного в России выделяется после решения консилиума врачей и согласования с российскими коллегами. "У нас хорошая связь с коллегами из Димитровграда, и мы очень благодарны им и рады результатам, которые крайне положительны. Будем дальше совместно работать и развиваться. Этот проект согласуется по годам, ежегодно",- отметил Поляков.Заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный отметил, что белорусские и российские врачи всегда готовы к диалогу, совместной работе в рамках союзных и других программ.Красный добавил, что "в ближайшее время в Беларуси пациентам будет предоставлен новый метод исследования и проведения скрининга злокачественных опухолей - по анализу крови".

https://ria.ru/20220830/meditsina-1813262872.html

https://ria.ru/20220831/meditsina-1813378155.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, здоровье - общество