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Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ - РИА Новости, 31.08.2022
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Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ
Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ - РИА Новости, 31.08.2022
Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ
Онкобольные из Белоруссии могут, начиная с текущего года, пройти протонную терапию в России благодаря программе Союзного государства; лечение уже получили... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:17
2022-08-31T15:17
союзное государство
белоруссия
россия
здоровье - общество
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МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Онкобольные из Белоруссии могут, начиная с текущего года, пройти протонную терапию в России благодаря программе Союзного государства; лечение уже получили порядка 20 человек, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь."Союзная программа начала свою работу в текущем году, и в российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. Уже есть планы на следующий год - одобрено лечение 32 человек", - сообщил Поляков.Он отметил, что квота на лечение больного в России выделяется после решения консилиума врачей и согласования с российскими коллегами. "У нас хорошая связь с коллегами из Димитровграда, и мы очень благодарны им и рады результатам, которые крайне положительны. Будем дальше совместно работать и развиваться. Этот проект согласуется по годам, ежегодно",- отметил Поляков.Заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный отметил, что белорусские и российские врачи всегда готовы к диалогу, совместной работе в рамках союзных и других программ.Красный добавил, что "в ближайшее время в Беларуси пациентам будет предоставлен новый метод исследования и проведения скрининга злокачественных опухолей - по анализу крови".
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белоруссия, россия, здоровье - общество
Союзное государство, Белоруссия, Россия, Здоровье - Общество
15:17 31.08.2022
 

Союзная программа дает возможность онкобольным из Белоруссии лечиться в РФ

© РИА Новости / Юлия ЧичеринаДиректор РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков и заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный
Директор РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова Сергей Поляков и заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 авг - РИА Новости. Онкобольные из Белоруссии могут, начиная с текущего года, пройти протонную терапию в России благодаря программе Союзного государства; лечение уже получили порядка 20 человек, сообщил журналистам директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова Сергей Поляков.
Журналисты Союзного государства принимают участие в экспертно-медийном туре "Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах", организованном Постоянным Комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Республики Беларусь.
"Союзная программа начала свою работу в текущем году, и в российском Димитровграде, где есть протонный центр, за первое полугодие уже прошли лечение 20 белорусских онкобольных. Уже есть планы на следующий год - одобрено лечение 32 человек", - сообщил Поляков.
Начальник отдела науки Министерства здравоохранения Беларуси Маргарита Досина во время круглого стола Наука, промышленность, медицина: сотрудничество Беларуси и России в высокотехнологичных сферах - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 19:58Союзное государство
Досина: союзные программы в области медицины доказали свою эффективность
Он отметил, что квота на лечение больного в России выделяется после решения консилиума врачей и согласования с российскими коллегами.

"У нас хорошая связь с коллегами из Димитровграда, и мы очень благодарны им и рады результатам, которые крайне положительны. Будем дальше совместно работать и развиваться. Этот проект согласуется по годам, ежегодно",- отметил Поляков.

Заместитель директора РНПЦ по научной работе профессор, член-корреспондент НАН Беларуси Сергей Красный отметил, что белорусские и российские врачи всегда готовы к диалогу, совместной работе в рамках союзных и других программ.
Красный добавил, что "в ближайшее время в Беларуси пациентам будет предоставлен новый метод исследования и проведения скрининга злокачественных опухолей - по анализу крови".
Директор Государственного учреждения Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии (РНПЦ травматологи и ортопедии) Михаил Герасименко - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 12:01Союзное государство
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