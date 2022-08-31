https://ria.ru/20220831/okeanarium-1813407866.html
Животные в Приморском океанариуме под угрозой, заявили сотрудники
Животные в Приморском океанариуме под угрозой, заявили сотрудники - РИА Новости, 31.08.2022
Животные в Приморском океанариуме под угрозой, заявили сотрудники
Сотрудник океанариума во Владивостоке Антон Орлов заявил об угрозе для жизни и здоровья животных. В пресс-службе учреждения опровергли его слова. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:51
2022-08-31T13:51
2022-08-31T15:49
русский (остров)
владивосток
приморский океанариум
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник океанариума во Владивостоке Антон Орлов заявил об угрозе для жизни и здоровья животных. В пресс-службе учреждения опровергли его слова.Орлов ранее рассказал о нарушениях в океанариуме на острове Русский, расположенном в километре от города Владивостока, после чего его отстранили.Ситуация привлекла внимание общественности и СМИ в конце июля. Тогда в соцсетях появились кадры с изувеченными животными. Директор дельфинария Игорь Костычев и его коллеги рассказали РИА Новости: все дело в нарушении условий содержания. В чашах, где обитают подопечные, отслаивается гидроизоляция. Млекопитающие пытаются ее есть, что приводит к многочисленным травмам и проблемам пищеварения. Об этом неоднократно уведомляли руководство. Но никакой реакции не последовало.После сообщений в СМИ Амурская природоохранная прокуратура провела проверку научно-образовательного комплекса и выявила множество нарушений.Несмотря на это, сотрудники дельфинария боятся за судьбу животных. Например, Антон Орлов теперь не может следить за состоянием моржа Миши, с которым работал несколько лет."Двадцать пятого августа я как обычно вышел на работу. Однако ключи от вольера с Мишей мне не дали. Потом заблокировали электронный пропуск. Начальник сказал, что отстраняет меня от работы с моржом. При этом никаких письменных распоряжений я не получил", — рассказал он.Позже, продолжает Антон, его вызвали в отдел кадров."Положили передо мной кипу бумаг, сказали: "Подписывай". Ни времени на ознакомление, ни копий не дали. Краем глаза увидел — документы касались лишения разных надбавок и доплат. На каком основании — непонятно", — поделился Орлов.Но главная проблема, добавляет он, — сейчас с моржом работает человек, который не числится в штате сотрудников дельфинария. А начальник Денис Сокур (бывший дрессировщик, которого в 2017-м уволили за избиение дельфина) распорядился перевести животное в другой вольер."Там Миша, по-видимому, отгрыз часть металлической конструкции. Мне показали фотографии этой детали: видно, что крепится она гайками. Позже я спросил начальника: "Где гайки?" Тот ответил: "Они у меня". Но так и не показал. Вполне возможно, что Миша мог проглотить их", — рассказал Орлов.Помимо Орлова, СМИ сообщали о пятерых сотрудниках, которым также заблокировали пропуска после того, как они рассказали о нарушениях в океанариуме. Еще одиннадцать лишили парковочных мест. Однако в пресс-службе учреждения опровергли эту информацию."Все сотрудники, независимо от их позиции, могут спокойно парковаться. А пятеро из тех, кто давал интервью, на данный момент находятся либо в отпуске, либо на больничном. Но никто не препятствует их выходу на работу", — объяснили РИА Новости в пресс-службе океанариума.Что же касается Антона Орлова, добавили там, то он нарушил правила внутреннего распорядка — вел видеосъемку на территории учреждения. "Делать это запрещено. Мы — режимный объект. Соответственно, есть определенный порядок предоставления информации. Данный сотрудник его нарушил", — заявили в океанариуме.Служба безопасности начала проверку. На это время тренеру закрыли доступ в некоторые помещения, в частности в вольер Миши.Пресс-служба также заверила: о состоянии моржа беспокоиться не стоит. Его действительно переводили в другой вольер. Но всего на полторы недели — пока шел ремонт. "Данных о том, что он якобы проглотил гайки, у нас нет. Все животные находятся под постоянным видеонаблюдением, и ничего подобного зафиксировано не было", — отметили там.Нынешний скандал вокруг Приморского океанариума — не первый. В 2016-м там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. В сентябре 2017-го белуха запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде. Спасти ее не удалось. Месяц спустя от запущенной пневмонии умер дельфин. Прокуратура тогда возбудила уголовные дела по статье 293 УК "Халатность".
https://ria.ru/20220803/zhivotnye-1806723792.html
https://ria.ru/20220808/narusheniya-1808065839.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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русский (остров), владивосток, приморский океанариум
Русский (остров), Владивосток, Приморский океанариум
13:51 31.08.2022 (обновлено: 15:49 31.08.2022)
Животные в Приморском океанариуме под угрозой, заявили сотрудники
Сотрудники Приморского океанариума жалуются на плохие условия содержания животных
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сотрудник океанариума во Владивостоке Антон Орлов заявил об угрозе для жизни и здоровья животных. В пресс-службе учреждения опровергли его слова.
Орлов ранее рассказал о нарушениях в океанариуме на острове Русский
, расположенном в километре от города Владивостока
, после чего его отстранили.
Ситуация привлекла внимание общественности и СМИ в конце июля. Тогда в соцсетях появились кадры с изувеченными животными. Директор дельфинария Игорь Костычев и его коллеги рассказали РИА Новости: все дело в нарушении условий содержания. В чашах, где обитают подопечные, отслаивается гидроизоляция. Млекопитающие пытаются ее есть, что приводит к многочисленным травмам и проблемам пищеварения. Об этом неоднократно уведомляли руководство. Но никакой реакции не последовало.
После сообщений в СМИ Амурская природоохранная прокуратура провела проверку научно-образовательного комплекса и выявила множество нарушений.
Несмотря на это, сотрудники дельфинария боятся за судьбу животных. Например, Антон Орлов теперь не может следить за состоянием моржа Миши, с которым работал несколько лет.
"Двадцать пятого августа я как обычно вышел на работу. Однако ключи от вольера с Мишей мне не дали. Потом заблокировали электронный пропуск. Начальник сказал, что отстраняет меня от работы с моржом. При этом никаких письменных распоряжений я не получил", — рассказал он.
Позже, продолжает Антон, его вызвали в отдел кадров.
"Положили передо мной кипу бумаг, сказали: "Подписывай". Ни времени на ознакомление, ни копий не дали. Краем глаза увидел — документы касались лишения разных надбавок и доплат. На каком основании — непонятно", — поделился Орлов.
Но главная проблема, добавляет он, — сейчас с моржом работает человек, который не числится в штате сотрудников дельфинария. А начальник Денис Сокур (бывший дрессировщик, которого в 2017-м уволили за избиение дельфина) распорядился перевести животное в другой вольер.
"Там Миша, по-видимому, отгрыз часть металлической конструкции. Мне показали фотографии этой детали: видно, что крепится она гайками. Позже я спросил начальника: "Где гайки?" Тот ответил: "Они у меня". Но так и не показал. Вполне возможно, что Миша мог проглотить их", — рассказал Орлов.
Помимо Орлова, СМИ сообщали о пятерых сотрудниках, которым также заблокировали пропуска после того, как они рассказали о нарушениях в океанариуме. Еще одиннадцать лишили парковочных мест. Однако в пресс-службе учреждения опровергли эту информацию.
"Все сотрудники, независимо от их позиции, могут спокойно парковаться. А пятеро из тех, кто давал интервью, на данный момент находятся либо в отпуске, либо на больничном. Но никто не препятствует их выходу на работу", — объяснили РИА Новости в пресс-службе океанариума.
Что же касается Антона Орлова, добавили там, то он нарушил правила внутреннего распорядка — вел видеосъемку на территории учреждения.
"Делать это запрещено. Мы — режимный объект. Соответственно, есть определенный порядок предоставления информации. Данный сотрудник его нарушил", — заявили в океанариуме.
Служба безопасности начала проверку. На это время тренеру закрыли доступ в некоторые помещения, в частности в вольер Миши.
Пресс-служба также заверила: о состоянии моржа беспокоиться не стоит. Его действительно переводили в другой вольер. Но всего на полторы недели — пока шел ремонт.
"Данных о том, что он якобы проглотил гайки, у нас нет. Все животные находятся под постоянным видеонаблюдением, и ничего подобного зафиксировано не было", — отметили там.
Нынешний скандал вокруг Приморского океанариума
— не первый. В 2016-м там погибли два моржа, белуха, три тихоокеанских белобоких дельфина и сивуч. В сентябре 2017-го белуха запуталась в снастях, занесенных в вольер на открытой воде. Спасти ее не удалось. Месяц спустя от запущенной пневмонии умер дельфин. Прокуратура тогда возбудила уголовные дела по статье 293 УК "Халатность".