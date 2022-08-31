https://ria.ru/20220831/obstrel-1813584069.html

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска в 21.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:24

2022-08-31T22:24

2022-08-31T22:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

донецк (днр)

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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)