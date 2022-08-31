https://ria.ru/20220831/obstrel-1813584069.html
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 21.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:24
2022-08-31T22:24
2022-08-31T22:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 21.10 выпустили семь снарядов калибром 122 миллиметра по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.10 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено 7 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении представительства.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
горловка
донецк (днр)
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в мире, донецкая народная республика, горловка, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, Донецк (ДНР)
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили семь снарядов калибра 122 миллиметра по Пантелеймоновке