https://ria.ru/20220831/obstrel-1813558356.html

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска в 17.45 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:42

2022-08-31T19:42

2022-08-31T19:42

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

сцкк

нато

украина

куйбышевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Еленовке, выпустив по населенному пункту десять снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 28 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), сцкк, нато, украина, куйбышевский район