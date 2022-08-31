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Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска в 17.45 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:42
2022-08-31T19:42
2022-08-31T19:42
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска в 17.45 мск обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив по городу восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.45 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, украинские войска открыли огонь по Еленовке, выпустив по населенному пункту десять снарядов калибром 152 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 28 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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в мире, донецк (днр), сцкк, нато, украина, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), СЦКК, НАТО, Украина, Куйбышевский район
Украинские военные обстреляли Донецк натовскими снарядами
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку восемь снарядов натовского калибра