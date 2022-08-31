Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку
В СЦКК ДНР заявили, что украинские военные выпустили 14 снарядов по Донецку и Макеевке
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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Кроме того, в 16.25 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 23 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что в среду в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель в результате обстрелов со стороны украинских войск. Макеевка в среду три раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Под обстрел попала исправительная колония, трое заключенных ранены.
Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.