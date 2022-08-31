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Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявило... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:12

2022-08-31T17:12

2022-08-31T17:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка и Макеевку, выпустив в общей сложности 14 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров; 16.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Кроме того, в 16.25 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 миллиметра.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о 23 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Штаб территориальной обороны ДНР ранее сообщил, что в среду в Куйбышевском районе Донецка погиб мирный житель в результате обстрелов со стороны украинских войск. Макеевка в среду три раза подверглась обстрелу со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Под обстрел попала исправительная колония, трое заключенных ранены.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк