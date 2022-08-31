https://ria.ru/20220831/obstrel-1813463048.html

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 31.08.2022

Число раненных при обстреле Петровского района Донецка выросло до трех

Число раненных мирных жителей из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка в среду увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:00

2022-08-31T16:00

2022-08-31T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Число раненных мирных жителей из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка в среду увеличилось до трех, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Вследствие утреннего обстрела Петровского района ранены мужчины 1962 и 1992 годов рождения, а также женщина 1992 года рождения. Всем пострадавшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале.В среду власти ДНР уже неоднократно заявляли об обстрелах Петровского района Донецка, также сообщали о ранении двух мирных жителей и двух погибших.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)