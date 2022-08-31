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При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/obstrel-1813447227.html
При обстреле Донецка ранена женщина
При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 31.08.2022
При обстреле Донецка ранена женщина
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:22
2022-08-31T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка ранение получила женщина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее в среду штаб сообщал о двух пострадавших и двух погибших жителях Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донецкая Народная Республика
15:22 31.08.2022
 
При обстреле Донецка ранена женщина

Штаб обороны ДНР: при обстреле Киевского района Донецка со стороны ВСУ ранена женщина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка ранение получила женщина", - говорится в Telegram-канале штаба.
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29 августа, 08:00
Запад устал от Украины
Ранее в среду штаб сообщал о двух пострадавших и двух погибших жителях Донецка.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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