https://ria.ru/20220831/obstrel-1813447227.html

При обстреле Донецка ранена женщина

При обстреле Донецка ранена женщина - РИА Новости, 31.08.2022

При обстреле Донецка ранена женщина

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:22

2022-08-31T15:22

2022-08-31T15:22

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Женщина ранена при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по проспекту Партизанскому в Киевском районе Донецка ранение получила женщина", - говорится в Telegram-канале штаба.Ранее в среду штаб сообщал о двух пострадавших и двух погибших жителях Донецка.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812729313.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика