https://ria.ru/20220831/obstrel-1813443690.html

Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Украинские военные обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 31.08.2022

Украинские военные обстреляли школу в Донецке

Здание школы в Петровском районе Донецка повреждено из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:13

2022-08-31T15:13

2022-08-31T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Здание школы в Петровском районе Донецка повреждено из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.В среду власти ДНР уже неоднократно заявляли об обстрелах Петровского района Донецка, из-за которых один человек погиб и двое пострадали."Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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в мире, жкх, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика