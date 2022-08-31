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Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Украинские военные обстреляли школу в Донецке - РИА Новости, 31.08.2022
Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Здание школы в Петровском районе Донецка повреждено из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:13
2022-08-31T15:13
2022-08-31T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 31 авг – РИА Новости. Здание школы в Петровском районе Донецка повреждено из-за обстрелов украинскими войсками, сообщил в среду мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.В среду власти ДНР уже неоднократно заявляли об обстрелах Петровского района Донецка, из-за которых один человек погиб и двое пострадали."Снарядами украинских карателей повреждено остекление, кровля и перекрытие второго этажа здания школы в Петровском районе", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
петровский район
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в мире, жкх, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
Украинские военные обстреляли школу в Донецке
Мэр Кулемзин: на западной окраине Донецка из-за обстрелов ВСУ повреждена школа