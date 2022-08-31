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ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна

ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.08.2022

ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна

Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:51

2022-08-31T10:51

2022-08-31T13:04

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня около трех ночи киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна. Жертв и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.При этом Рогов подчеркнул, что украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что "как всегда, не соответствует действительности"."Это очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области и стремление шайки наркоманов и нацистов создать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220831/shturmoviki-1813339035.html

https://ria.ru/20220715/lnr-1802878524.html

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Кирилл Волков

в мире, запорожская область, токмак, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр