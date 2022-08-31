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ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/obstrel-1813350608.html
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 31.08.2022
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна
Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:51
2022-08-31T13:04
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
токмак
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов."Сегодня около трех ночи киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна. Жертв и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.При этом Рогов подчеркнул, что украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что "как всегда, не соответствует действительности"."Это очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области и стремление шайки наркоманов и нацистов создать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства", — подчеркнул он.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220831/shturmoviki-1813339035.html
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в мире, запорожская область, токмак, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Токмак, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:51 31.08.2022 (обновлено: 13:04 31.08.2022)
 
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна

Запорожские власти заявили о пожаре на элеваторе в Токмаке из-за обстрела ВСУ

© Фото : Владимир Рогов/TelegramПоследствия обстрела города Токмак в Запорожской области
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Владимир Рогов/Telegram
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня около трех ночи киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна. Жертв и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
При этом Рогов подчеркнул, что украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что "как всегда, не соответствует действительности".
"Это очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области и стремление шайки наркоманов и нацистов создать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства", — подчеркнул он.
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Российские войска стали активнее применять Су-25 в зоне спецоперации
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьТокмакУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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