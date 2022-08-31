10:51 31.08.2022 (обновлено: 13:04 31.08.2022)
ВСУ обстреляли элеватор в Токмаке, сгорело 15 тысяч тонн зерна
Запорожские власти заявили о пожаре на элеваторе в Токмаке из-за обстрела ВСУ
Последствия обстрела города Токмак в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Сегодня около трех ночи киевский режим вновь нанес ракетный удар по гражданским объектам в Токмаке. Обстрелян элеватор, значительные разрушения получило зернохранилище, сгорело 15 тысяч тонн зерна. Жертв и пострадавших нет", — написал он в Telegram-канале.
При этом Рогов подчеркнул, что украинская сторона сообщает об уничтожении очередного склада с боеприпасами, что "как всегда, не соответствует действительности".
"Это очередной террористический акт против мирного населения Запорожской области и стремление шайки наркоманов и нацистов создать гуманитарную катастрофу на освобожденных территориях постукраинского пространства", — подчеркнул он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет удалось разблокировать Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.