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Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 31.08.2022
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Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 31.08.2022
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:42
2022-08-31T03:43
общество
сбербанк россии
альфа-банк
россия
евгения лазарева
мошенничество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.Журналисту поступил звонок якобы от виртуального помощника Сбербанка, который просил уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.Журналист сбросил звонок и перезвонил в Сбербанк, где ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Эксперт Лазарева указала, что в этой легенде наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленникам приходится постоянно корректировать свои сценарии, чтобы добиться желаемого."Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" — это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", — пояснила умысел аферистов эксперт.Она добавила, что в момент поступления такого звонка не многие знают и могут вспомнить, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты, на которые должны быть переведены заемные средства. Это выясняется уже после одобрения заявки при составлении договора.Указание "окончания" карты — это многослойный подвох, продолжила Лазарева. Кто-то воспринимает это, как окончание номера карты и в таком случае появляется оттенок достоверности сообщаемой информации — при осуществлении операций банк иногда сообщает именно последние четыре цифры номера карты. А кто-то расценит эти цифры, как дату, до которой карта работает и вспомнит новости о том, что по указанию регулятора банки продлевали их сроки действия, отметила она."Схема со звонком из банка робота — виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы" и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платёжные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на "защищённый счёт" для сохранности", — раскрыла схему Лазарева.
https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html
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общество, сбербанк россии, альфа-банк, россия, евгения лазарева, мошенничество
Общество, Сбербанк России, Альфа-банк, Россия, Евгения Лазарева, Мошенничество
03:42 31.08.2022 (обновлено: 03:43 31.08.2022)
 
Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Эксперт Лазарева: мошенники стали звонить от имени Сбера по поводу зачисления денег

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.
Журналисту поступил звонок якобы от виртуального помощника Сбербанка, который просил уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.
"Час назад от вашего имени через приложение Сбербанк Онлайн была подана заявка на получение потребительского кредита в нашем банке. Она была вам одобрена, но для зачисления денежных средств была указана карта Альфа-банка с окончанием 0220. Мы связались с вами уточнить, по какой причине вы указали данную карту?" — спрашивал робот.
Журналист сбросил звонок и перезвонил в Сбербанк, где ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Эксперт Лазарева указала, что в этой легенде наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленникам приходится постоянно корректировать свои сценарии, чтобы добиться желаемого.
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"Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" — это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", — пояснила умысел аферистов эксперт.
Она добавила, что в момент поступления такого звонка не многие знают и могут вспомнить, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты, на которые должны быть переведены заемные средства. Это выясняется уже после одобрения заявки при составлении договора.
Указание "окончания" карты — это многослойный подвох, продолжила Лазарева. Кто-то воспринимает это, как окончание номера карты и в таком случае появляется оттенок достоверности сообщаемой информации — при осуществлении операций банк иногда сообщает именно последние четыре цифры номера карты. А кто-то расценит эти цифры, как дату, до которой карта работает и вспомнит новости о том, что по указанию регулятора банки продлевали их сроки действия, отметила она.
"Схема со звонком из банка робота — виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы" и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платёжные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на "защищённый счёт" для сохранности", — раскрыла схему Лазарева.
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Перевод по ошибке: как вернуть деньги на свою карту
 
ОбществоСбербанк РоссииАльфа-банкРоссияЕвгения ЛазареваМошенничество
 
 
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