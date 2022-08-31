https://ria.ru/20220831/obman-1813306622.html
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 31.08.2022
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:42
2022-08-31T03:42
2022-08-31T03:43
общество
сбербанк россии
альфа-банк
россия
евгения лазарева
мошенничество
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.Журналисту поступил звонок якобы от виртуального помощника Сбербанка, который просил уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.Журналист сбросил звонок и перезвонил в Сбербанк, где ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Эксперт Лазарева указала, что в этой легенде наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленникам приходится постоянно корректировать свои сценарии, чтобы добиться желаемого."Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" — это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", — пояснила умысел аферистов эксперт.Она добавила, что в момент поступления такого звонка не многие знают и могут вспомнить, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты, на которые должны быть переведены заемные средства. Это выясняется уже после одобрения заявки при составлении договора.Указание "окончания" карты — это многослойный подвох, продолжила Лазарева. Кто-то воспринимает это, как окончание номера карты и в таком случае появляется оттенок достоверности сообщаемой информации — при осуществлении операций банк иногда сообщает именно последние четыре цифры номера карты. А кто-то расценит эти цифры, как дату, до которой карта работает и вспомнит новости о том, что по указанию регулятора банки продлевали их сроки действия, отметила она."Схема со звонком из банка робота — виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы" и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платёжные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на "защищённый счёт" для сохранности", — раскрыла схему Лазарева.
https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html
https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html
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общество, сбербанк россии, альфа-банк, россия, евгения лазарева, мошенничество
Общество, Сбербанк России, Альфа-банк, Россия, Евгения Лазарева, Мошенничество
03:42 31.08.2022 (обновлено: 03:43 31.08.2022)
Россиян предупредили о новой уловке мошенников
Эксперт Лазарева: мошенники стали звонить от имени Сбера по поводу зачисления денег
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.
Журналисту поступил звонок якобы от виртуального помощника Сбербанка
, который просил уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.
"Час назад от вашего имени через приложение Сбербанк Онлайн была подана заявка на получение потребительского кредита в нашем банке. Она была вам одобрена, но для зачисления денежных средств была указана карта Альфа-банка
с окончанием 0220. Мы связались с вами уточнить, по какой причине вы указали данную карту?" — спрашивал робот.
Журналист сбросил звонок и перезвонил в Сбербанк, где ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Эксперт Лазарева
указала, что в этой легенде наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленникам приходится постоянно корректировать свои сценарии, чтобы добиться желаемого.
"Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" — это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", — пояснила умысел аферистов эксперт.
Она добавила, что в момент поступления такого звонка не многие знают и могут вспомнить, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты, на которые должны быть переведены заемные средства. Это выясняется уже после одобрения заявки при составлении договора.
Указание "окончания" карты — это многослойный подвох, продолжила Лазарева. Кто-то воспринимает это, как окончание номера карты и в таком случае появляется оттенок достоверности сообщаемой информации — при осуществлении операций банк иногда сообщает именно последние четыре цифры номера карты. А кто-то расценит эти цифры, как дату, до которой карта работает и вспомнит новости о том, что по указанию регулятора банки продлевали их сроки действия, отметила она.
"Схема со звонком из банка робота — виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы" и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платёжные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на "защищённый счёт" для сохранности", — раскрыла схему Лазарева.