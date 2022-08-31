https://ria.ru/20220831/obman-1813306622.html

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Россиян предупредили о новой уловке мошенников - РИА Новости, 31.08.2022

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:42

2022-08-31T03:42

2022-08-31T03:43

общество

сбербанк россии

альфа-банк

россия

евгения лазарева

мошенничество

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники придумали новую уловку, чтобы вывести жертву на разговор — звонят от имени Сбербанка и интересуются, зачем одобренный кредит нужно зачислить на карту другого банка, убедился корреспондент РИА Новости. О том, что это были мошенники, агентству подтвердили в Сбербанке, а эксперт глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева указала, что злоумышленники постоянно корректируют свои скрипты и легенды, чтобы похитить деньги.Журналисту поступил звонок якобы от виртуального помощника Сбербанка, который просил уточнить, почему для зачисления кредитных средств была выбрана карта другого банка.Журналист сбросил звонок и перезвонил в Сбербанк, где ему сообщили, что он столкнулся с мошенниками. Эксперт Лазарева указала, что в этой легенде наблюдается наслоение сразу нескольких прежних версий, поскольку злоумышленникам приходится постоянно корректировать свои сценарии, чтобы добиться желаемого."Вопрос "Почему в кредитной заявке указана карта другого банка" — это отсылка к положениям 115-ФЗ, в рамках которого банки обязаны проверять легитимность и добросовестность перечисления средств на счета третьих лиц, чтобы исключить финансирование преступлений и отмывание денег", — пояснила умысел аферистов эксперт.Она добавила, что в момент поступления такого звонка не многие знают и могут вспомнить, что в кредитных заявках вообще не указываются счета и карты, на которые должны быть переведены заемные средства. Это выясняется уже после одобрения заявки при составлении договора.Указание "окончания" карты — это многослойный подвох, продолжила Лазарева. Кто-то воспринимает это, как окончание номера карты и в таком случае появляется оттенок достоверности сообщаемой информации — при осуществлении операций банк иногда сообщает именно последние четыре цифры номера карты. А кто-то расценит эти цифры, как дату, до которой карта работает и вспомнит новости о том, что по указанию регулятора банки продлевали их сроки действия, отметила она."Схема со звонком из банка робота — виртуального помощника, какой бы легендой этот звонок ни сопровождался, рассчитана то, чтобы вызвать у жертвы панику. Если не прервать звонок, то жертву затем переключают на оператора для "решения проблемы" и в итоге методами социальной инженерии у человека либо выманивают платёжные реквизиты, либо вынуждают перевести деньги на "защищённый счёт" для сохранности", — раскрыла схему Лазарева.

https://ria.ru/20220807/karta-1807799042.html

https://ria.ru/20220729/dengi-1805934753.html

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общество, сбербанк россии, альфа-банк, россия, евгения лазарева, мошенничество