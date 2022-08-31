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США заявили о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 31.08.2022
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США заявили о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть
США заявили о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть - РИА Новости, 31.08.2022
США заявили о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть
Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:16
2022-08-31T22:16
экономика
цены на нефть
сша
россия
великобритания
дмитрий биричевский
джаннет йеллен
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен."Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся "семерка" в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность", - сказала Йеллен на встрече с британским коллегой.Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы РФ, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
https://ria.ru/20220831/gaz-1813565864.html
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экономика, цены на нефть, сша, россия, великобритания, дмитрий биричевский, джаннет йеллен
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Великобритания, Дмитрий Биричевский, Джаннет Йеллен
22:16 31.08.2022
 
США заявили о прогрессе в переговорах о потолке цен на российскую нефть

Глава минфина США: переговоры о потолке цен на российскую нефть существенно прогрессируют

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка в Республике Татарстан
Нефтяная качалка в Республике Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Республике Татарстан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. Переговоры о ценовом пределе на российскую нефть существенно прогрессируют в рамках G7, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
"Я оптимистична о существенном прогрессе, которого достигли наши команды и вся "семерка" в рамках работы по доведению идеи ценового предела до воплощения в реальность", - сказала Йеллен на встрече с британским коллегой.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 20:15
Миллер заявил, что цены на газ в Европе могут превысить 4000 долларов
Она заявила, что введение предела цен позволит снизить доходы РФ, а также установить бесперебойные поставки на рынок, снизив давление на стоимость энергоносителей для людей в США, Великобритании и по всему миру.
Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждаются цифры в 40-60 долларов.
Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в интервью РИА Новости отмечал, что введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 19:22
США признали право Китая и Индии покупать российскую нефть
 
ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияВеликобританияДмитрий БиричевскийДжаннет Йеллен
 
 
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