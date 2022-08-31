https://ria.ru/20220831/nato-1813565321.html

Американский экономист: США проигнорировали главное предостережение Путина

Американский экономист: США проигнорировали главное предостережение Путина - РИА Новости, 31.08.2022

Американский экономист: США проигнорировали главное предостережение Путина

США напрасно не стали прислушиваться к предостережениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, а также зря отвергли попытки... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T20:12

2022-08-31T20:12

2022-08-31T22:53

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США напрасно не стали прислушиваться к предостережениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, а также зря отвергли попытки России договориться, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире телепередачи Democracy Now!"Президент Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предостерегала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но Вашингтон отверг эти призывы", — заметил Сакс.Он добавил, что подобное поведение США не ново и началось более трех десятилетий назад, когда после распада СССР американскому руководству приглянулась идея однополярного мира. Итог же такой стратегии, по мнению экономиста, оказался плачевным — Вашингтон полностью милитаризовал свою внешнюю политику.Экономист заключил, что обострения конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США согласились на дипломатию.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.

https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html

https://ria.ru/20220831/ugroza-1813309106.html

https://ria.ru/20220831/armiya-1813473960.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

сша, нато, украина, россия, в мире