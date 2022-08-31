20:12 31.08.2022 (обновлено: 22:53 31.08.2022)
Американский экономист: США проигнорировали главное предостережение Путина
Экономист Сакс: США зря проигнорировали предупреждение Путина о расширении НАТО
© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. США напрасно не стали прислушиваться к предостережениям российского руководства о неприемлемости дальнейшего расширения НАТО, а также зря отвергли попытки России договориться, заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире телепередачи Democracy Now!
"Президент Путин годами повторял: "Не тащите НАТО к Черному морю, на Украину и в Грузию". Москва предостерегала: "Не окружайте нас, не угрожайте нам, давайте договоримся". Но Вашингтон отверг эти призывы", — заметил Сакс.
Он добавил, что подобное поведение США не ново и началось более трех десятилетий назад, когда после распада СССР американскому руководству приглянулась идея однополярного мира. Итог же такой стратегии, по мнению экономиста, оказался плачевным — Вашингтон полностью милитаризовал свою внешнюю политику.
"Все эти годы я наблюдал за методами США. Они используют только силу либо начинают с ее использования. Вашингтон вооружает, кого хочет, и воюет, где и когда пожелает", — констатировал Сакс.
Экономист заключил, что обострения конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы США согласились на дипломатию.
В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.