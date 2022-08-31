https://ria.ru/20220831/nato-1813539093.html

Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО

Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО - РИА Новости, 31.08.2022

Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО

Текущие события на Украине — это предтеча дальнейшего противостояния России и НАТО, к такому повороту необходимо быть готовыми, считает музыкант, основатель и... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T18:32

2022-08-31T18:32

2022-08-31T18:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

нато

вадим самойлов

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564786859_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_8ced57b065f447af2b7428e4a021e6ee.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Текущие события на Украине — это предтеча дальнейшего противостояния России и НАТО, к такому повороту необходимо быть готовыми, считает музыкант, основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов."В целом российский социум, особенно в крупных городах, до конца не отдает себе отчет, с чем мы столкнулись и что нам предстоит впереди. А для меня совершенно очевидно, что впереди у нас — серьезнейшие испытания... Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух", — сказал он на творческой встрече в рамках марафона "Знание".По словам Самойлова, он приезжает выступать "по войскам и госпиталям, зная, что будет победа". "Мне кажется, ни у кого из нас не вызывает никаких сомнений, что победа будет за нами. Ради победы и за мир, который за победой этой следует — ради этого мы и приезжаем. Мы живем и противостоим злу ради мечты о светлом мире", — резюмировал артист.

https://ria.ru/20220820/oruzhie-1810804489.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, нато, вадим самойлов, ситуация в днр и лнр