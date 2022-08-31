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Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/nato-1813539093.html
Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО
Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО - РИА Новости, 31.08.2022
Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО
Текущие события на Украине — это предтеча дальнейшего противостояния России и НАТО, к такому повороту необходимо быть готовыми, считает музыкант, основатель и... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T18:32
2022-08-31T18:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
нато
вадим самойлов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Текущие события на Украине — это предтеча дальнейшего противостояния России и НАТО, к такому повороту необходимо быть готовыми, считает музыкант, основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов."В целом российский социум, особенно в крупных городах, до конца не отдает себе отчет, с чем мы столкнулись и что нам предстоит впереди. А для меня совершенно очевидно, что впереди у нас — серьезнейшие испытания... Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух", — сказал он на творческой встрече в рамках марафона "Знание".По словам Самойлова, он приезжает выступать "по войскам и госпиталям, зная, что будет победа". "Мне кажется, ни у кого из нас не вызывает никаких сомнений, что победа будет за нами. Ради победы и за мир, который за победой этой следует — ради этого мы и приезжаем. Мы живем и противостоим злу ради мечты о светлом мире", — резюмировал артист.
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в мире, россия, украина, нато, вадим самойлов, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, НАТО, Вадим Самойлов, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:32 31.08.2022
 
Лидер "Агаты Кристи" назвал Украину предтечей противостояния с НАТО

Лидер "Агаты Кристи" Самойлов назвал события на Украине предтечей противостояния с НАТО

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУчастник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов
Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участник группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Текущие события на Украине — это предтеча дальнейшего противостояния России и НАТО, к такому повороту необходимо быть готовыми, считает музыкант, основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
"В целом российский социум, особенно в крупных городах, до конца не отдает себе отчет, с чем мы столкнулись и что нам предстоит впереди. А для меня совершенно очевидно, что впереди у нас — серьезнейшие испытания... Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух", — сказал он на творческой встрече в рамках марафона "Знание".
По словам Самойлова, он приезжает выступать "по войскам и госпиталям, зная, что будет победа". "Мне кажется, ни у кого из нас не вызывает никаких сомнений, что победа будет за нами. Ради победы и за мир, который за победой этой следует — ради этого мы и приезжаем. Мы живем и противостоим злу ради мечты о светлом мире", — резюмировал артист.
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