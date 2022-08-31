https://ria.ru/20220831/nato-1813484698.html

Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 31.08.2022

Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:50

2022-08-31T16:50

2022-08-31T16:50

в мире

милош земан

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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан подписал ратификационные документы к протоколу о вступлении Финской республики и Шведского королевства в состав Североатлантического альянса", - сообщил Овчачек.Ранее вступление обеих стран в НАТО одобрили верхняя и нижняя палаты чешского парламента.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас они находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html

финляндия

швеция

украина

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в мире, милош земан, финляндия, швеция, украина, нато, чехия