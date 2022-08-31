https://ria.ru/20220831/nato-1813484698.html
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:50
в мире
милош земан
финляндия
швеция
украина
нато
чехия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729866768_0:467:2812:2048_1920x0_80_0_0_68744b3f0eb5c890343a9771cf917f00.jpg
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан подписал ратификационные документы к протоколу о вступлении Финской республики и Шведского королевства в состав Североатлантического альянса", - сообщил Овчачек.Ранее вступление обеих стран в НАТО одобрили верхняя и нижняя палаты чешского парламента.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас они находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20220627/nato-1798572175.html
финляндия
швеция
украина
чехия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729866768_0:390:2211:2048_1920x0_80_0_0_216942cae7c5cdabe6b3e5a816ffd4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, милош земан, финляндия, швеция, украина, нато, чехия
В мире, Милош Земан, Финляндия, Швеция, Украина, НАТО, Чехия
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Чехии Милош Земан подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции