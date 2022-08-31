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Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 31.08.2022
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Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции - РИА Новости, 31.08.2022
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции
Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:50
2022-08-31T16:50
в мире
милош земан
финляндия
швеция
украина
нато
чехия
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ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь Иржи Овчачек."Президент республики Милош Земан подписал ратификационные документы к протоколу о вступлении Финской республики и Шведского королевства в состав Североатлантического альянса", - сообщил Овчачек.Ранее вступление обеих стран в НАТО одобрили верхняя и нижняя палаты чешского парламента.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас они находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО.
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в мире, милош земан, финляндия, швеция, украина, нато, чехия
В мире, Милош Земан, Финляндия, Швеция, Украина, НАТО, Чехия
16:50 31.08.2022
 
Президент Чехии подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

Президент Чехии Милош Земан подписал документы по вступлению в НАТО Финляндии и Швеции

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 31 авг – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан поставил свою подпись на ратификационных документах о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, сообщил в среду его пресс-секретарь Иржи Овчачек.
"Президент республики Милош Земан подписал ратификационные документы к протоколу о вступлении Финской республики и Шведского королевства в состав Североатлантического альянса", - сообщил Овчачек.
Ранее вступление обеих стран в НАТО одобрили верхняя и нижняя палаты чешского парламента.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Сейчас они находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО.
Флаг Чехии - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
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Президент Чехии поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
 
В миреМилош ЗеманФинляндияШвецияУкраинаНАТОЧехия
 
 
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