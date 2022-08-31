03:52 31.08.2022 (обновлено: 09:37 31.08.2022)
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона о нерасширении НАТО
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, его ошибкой было непонимание того, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.
"Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", - сказал Робертс, который работал в администрации президента Рональда Рейгана.
Как заявил Робертс, администрация Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которую администрация Билла Клинтона начала на месте завершенной Горбачевым и Рейганом. "Терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет. Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?" - заявил Робертс.
По словам Робертса, Рейган понимал величие Горбачева и, несмотря на противодействие ЦРУ и военного комплекса США, продвигался к завершению "холодной войны", не представляя при этом, что СССР распадется. Робертс заявил, что знает точно, что бывший госсекретарем при администрации Рейгана Джеймс Бейкер давал уверения Горбачеву, что если тот разрешит воссоединение Германии, НАТО ни на дюйм не двинется на Восток. "Ни малейших сомнений в этом, несмотря на отрицание американских неоконсерваторов и чиновников администрации Клинтона", - сказал Робертс.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.