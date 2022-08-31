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В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона - РИА Новости, 31.08.2022
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В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона - РИА Новости, 31.08.2022
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона
США обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, его ошибкой было непонимание того, что следующий президент Штатов может... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:52
2022-08-31T09:37
в мире
михаил горбачев
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, его ошибкой было непонимание того, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.Как заявил Робертс, администрация Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которую администрация Билла Клинтона начала на месте завершенной Горбачевым и Рейганом. "Терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет. Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?" - заявил Робертс.По словам Робертса, Рейган понимал величие Горбачева и, несмотря на противодействие ЦРУ и военного комплекса США, продвигался к завершению "холодной войны", не представляя при этом, что СССР распадется. Робертс заявил, что знает точно, что бывший госсекретарем при администрации Рейгана Джеймс Бейкер давал уверения Горбачеву, что если тот разрешит воссоединение Германии, НАТО ни на дюйм не двинется на Восток. "Ни малейших сомнений в этом, несмотря на отрицание американских неоконсерваторов и чиновников администрации Клинтона", - сказал Робертс.Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
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в мире, михаил горбачев, джо байден, билл клинтон, сша, ссср, нато, центральное разведывательное управление (цру), умер михаил горбачев
В мире, Михаил Горбачев, Джо Байден, Билл Клинтон, США, СССР, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Умер Михаил Горбачев
03:52 31.08.2022 (обновлено: 09:37 31.08.2022)
 
В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона

В США рассказали об ошибочной вере Горбачева в обещания Вашингтона о нерасширении НАТО

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган во время встречи на высшем уровне в Рейкьявике. Октябрь 1986 года
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США обещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО на Восток, его ошибкой было непонимание того, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Робертс.
"Ошибкой Горбачева было непонимание Вашингтона. Американский президент может заключить соглашение, от которого откажется его преемник. Даже если есть подписанные документы, а в отсутствие таковых коррумпированный режим Клинтона смог заявить, что соглашений о непродвижении НАТО к границам России никогда не существовало", - сказал Робертс, который работал в администрации президента Рональда Рейгана.
Как заявил Робертс, администрация Джо Байдена расширяет новую холодную войну, которую администрация Билла Клинтона начала на месте завершенной Горбачевым и Рейганом. "Терпимость Кремля к заявленным агрессивным намерениям Запада против России удивляет. Как может кто-то в Кремле верить словам Вашингтона?" - заявил Робертс.
По словам Робертса, Рейган понимал величие Горбачева и, несмотря на противодействие ЦРУ и военного комплекса США, продвигался к завершению "холодной войны", не представляя при этом, что СССР распадется. Робертс заявил, что знает точно, что бывший госсекретарем при администрации Рейгана Джеймс Бейкер давал уверения Горбачеву, что если тот разрешит воссоединение Германии, НАТО ни на дюйм не двинется на Восток. "Ни малейших сомнений в этом, несмотря на отрицание американских неоконсерваторов и чиновников администрации Клинтона", - сказал Робертс.
Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году вечером во вторник после тяжелой и продолжительной болезни. В 1990 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира за вклад в мирный процесс в отношениях между Советским союзом и странами Запада.
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизни - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
00:33
Первый и последний президент СССР: Горбачев скончался на 92-м году жизниПервый президент СССР Михаил Горбачев скончался после продолжительной болезни на 92-м году жизни, сообщили в ЦКБ. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище.
 
В миреМихаил ГорбачевДжо БайденБилл КлинтонСШАСССРНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Умер Михаил Горбачев
 
 
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