https://ria.ru/20220831/nasams-1813585707.html

В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS

В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS - РИА Новости, 31.08.2022

В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS

США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, они будут доставлены в страну после исполнения контракта на их производство, заявил... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:45

2022-08-31T22:45

2022-08-31T22:45

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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, они будут доставлены в страну после исполнения контракта на их производство, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Верно. Насколько мне известно, их произведут, а после доставят", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что NASAMS пока не переданы Украине.Как сообщалось, минобороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 миллиона долларов на закупку NASAMS для Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813428226.html

https://ria.ru/20220831/ugroza-1813309106.html

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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, raytheon