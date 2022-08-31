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В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/nasams-1813585707.html
В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS
В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS - РИА Новости, 31.08.2022
В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS
США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, они будут доставлены в страну после исполнения контракта на их производство, заявил... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:45
2022-08-31T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
украина
россия
сша
министерство обороны сша
нато
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ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, они будут доставлены в страну после исполнения контракта на их производство, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер."Верно. Насколько мне известно, их произведут, а после доставят", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что NASAMS пока не переданы Украине.Как сообщалось, минобороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 миллиона долларов на закупку NASAMS для Украины.В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220831/pomosch-1813428226.html
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в мире, сергей лавров, украина, россия, сша, министерство обороны сша, нато, raytheon
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Украина, Россия, США, Министерство обороны США, НАТО, Raytheon
22:45 31.08.2022
 
В Пентагоне заявили, что на Украине нет американских комплексов NASAMS

В Пентагоне заявили, что США не передавали Украине комплексы NASAMS

© Фото : KongsbergЗенитный ракетный комплекс NASAMS
Зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Kongsberg
Зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 31 авг - РИА Новости. США не передавали Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, они будут доставлены в страну после исполнения контракта на их производство, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
"Верно. Насколько мне известно, их произведут, а после доставят", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, верно ли, что NASAMS пока не переданы Украине.
Флаги Украины - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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Американский сенатор обсудил с Зеленским военную помощь Украине
Как сообщалось, минобороны США заключило контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 миллиона долларов на закупку NASAMS для Украины.
В конце минувшей недели США объявили о выделении Украине крупнейшего единовременного пакета военной помощи на сумму 3 миллиарда долларов. Пакет, среди прочего, включает шесть ЗРК NASAMS. При этом в американской администрации отмечали, что поставки в рамках данного транша начнутся лишь через несколько месяцев и будут продолжаться на протяжении нескольких лет.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАМинистерство обороны СШАНАТОRaytheon
 
 
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