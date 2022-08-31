https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html
Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября
Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября - РИА Новости, 31.08.2022
Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября
Холодная погода обеспечена москвичам как минимум на всю первую пятидневку сентября, в выходные будет не выше плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:25
2022-08-31T11:25
2022-08-31T11:27
москва
общество
погода
татьяна позднякова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Холодная погода обеспечена москвичам как минимум на всю первую пятидневку сентября, в выходные будет не выше плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Уже погоду будет определять антициклон, атмосферное давление у нас будет расти. При переменной облачности в ночные часы у нас осадков не ожидается, а днем местами может собраться небольшой кратковременный дождь. В ночь на 3 сентября в Москве довольно холодно, плюс 3 - плюс 5, дневная погода - плюс 13 - плюс 15. Практически такой же фон температуры в ночные часы будет и 4-го числа, а дневная температура будет, скорее всего, порядка плюс 15 - плюс 16 градусов, чуть повыше, чем в субботу", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник ещё сохранится холодная погода, в ночные часы будет плюс 3 - плюс 6, днём - плюс 11 - плюс 16 градусов. То есть, температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. "Холодная погода нам обеспечена как минимум всю первую пятидневку месяца", - заключила она.
https://ria.ru/20220831/sneg-1813290320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество, погода, татьяна позднякова
Москва, Общество, Погода, Татьяна Позднякова
11:25 31.08.2022 (обновлено: 11:27 31.08.2022)
Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября
Синоптик заявила, что в Москве будет довольно прохладно минимум первые пять дней сентября