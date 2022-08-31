https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html

Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября

Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября - РИА Новости, 31.08.2022

Москвичам пообещали холодную погоду в первые пять дней сентября

Холодная погода обеспечена москвичам как минимум на всю первую пятидневку сентября, в выходные будет не выше плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:25

2022-08-31T11:25

2022-08-31T11:27

москва

общество

погода

татьяна позднякова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1751025722_0:197:2853:1802_1920x0_80_0_0_638750e058302633a05322f7390ea137.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Холодная погода обеспечена москвичам как минимум на всю первую пятидневку сентября, в выходные будет не выше плюс 16 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова."Уже погоду будет определять антициклон, атмосферное давление у нас будет расти. При переменной облачности в ночные часы у нас осадков не ожидается, а днем местами может собраться небольшой кратковременный дождь. В ночь на 3 сентября в Москве довольно холодно, плюс 3 - плюс 5, дневная погода - плюс 13 - плюс 15. Практически такой же фон температуры в ночные часы будет и 4-го числа, а дневная температура будет, скорее всего, порядка плюс 15 - плюс 16 градусов, чуть повыше, чем в субботу", - рассказала Позднякова.Синоптик отметила, что в понедельник ещё сохранится холодная погода, в ночные часы будет плюс 3 - плюс 6, днём - плюс 11 - плюс 16 градусов. То есть, температура воздуха будет на 5-6 градусов ниже климатической нормы. "Холодная погода нам обеспечена как минимум всю первую пятидневку месяца", - заключила она.

https://ria.ru/20220831/sneg-1813290320.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, татьяна позднякова