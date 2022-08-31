Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду
Москвичам пообещали в среду облачную с прояснениями погоду и до 20 градусов тепла
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Волосюк отметила, что сегодня столичный регион пересечет холодный фронт циклона, центр которого располагается на севере.
"Погода нас ожидает облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Но самое главное, что температурный фон в течение дня изменится не значительно по сравнению с ночными показателями. Максимум, что мы можем обещать москвичам - плюс 18-20 градусов. На западе Московской области плюс 15-20, на востоке и юго-востоке Подмосковья до плюс 23 градусов", - сказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление изменится мало, останется пониженным - 742 миллиметра ртутного столба.
"Если фон атмосферного давления немного ниже, чем обычно бывает в Москве, то вот температурный режим, после долгого перерыва, наконец-то вернется в рамки климата", - добавила Волосюк.