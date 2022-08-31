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Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду - РИА Новости, 31.08.2022
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Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду
Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду - РИА Новости, 31.08.2022
Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду
Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:13
2022-08-31T08:13
москва
общество
московская область (подмосковье)
центр "фобос"
елена волосюк
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Волосюк отметила, что сегодня столичный регион пересечет холодный фронт циклона, центр которого располагается на севере."Погода нас ожидает облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Но самое главное, что температурный фон в течение дня изменится не значительно по сравнению с ночными показателями. Максимум, что мы можем обещать москвичам - плюс 18-20 градусов. На западе Московской области плюс 15-20, на востоке и юго-востоке Подмосковья до плюс 23 градусов", - сказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление изменится мало, останется пониженным - 742 миллиметра ртутного столба."Если фон атмосферного давления немного ниже, чем обычно бывает в Москве, то вот температурный режим, после долгого перерыва, наконец-то вернется в рамки климата", - добавила Волосюк.
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москва, общество, московская область (подмосковье), центр "фобос", елена волосюк
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Центр "Фобос", Елена Волосюк
08:13 31.08.2022
 
Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду

Москвичам пообещали в среду облачную с прояснениями погоду и до 20 градусов тепла

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве
Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди переходят дорогу на Большой Дорогомиловской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
Волосюк отметила, что сегодня столичный регион пересечет холодный фронт циклона, центр которого располагается на севере.
"Погода нас ожидает облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Но самое главное, что температурный фон в течение дня изменится не значительно по сравнению с ночными показателями. Максимум, что мы можем обещать москвичам - плюс 18-20 градусов. На западе Московской области плюс 15-20, на востоке и юго-востоке Подмосковья до плюс 23 градусов", - сказала Волосюк.
По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление изменится мало, останется пониженным - 742 миллиметра ртутного столба.
"Если фон атмосферного давления немного ниже, чем обычно бывает в Москве, то вот температурный режим, после долгого перерыва, наконец-то вернется в рамки климата", - добавила Волосюк.
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МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)Центр "Фобос"Елена Волосюк
 
 
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