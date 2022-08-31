https://ria.ru/20220831/moskva-1813318200.html

Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду

Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду - РИА Новости, 31.08.2022

Москвичам пообещали до плюс 20 градусов в среду

Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:13

2022-08-31T08:13

2022-08-31T08:13

москва

общество

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

елена волосюк

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и до плюс 20 градусов ожидают москвичей в среду, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.Волосюк отметила, что сегодня столичный регион пересечет холодный фронт циклона, центр которого располагается на севере."Погода нас ожидает облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие, кратковременные дожди. Но самое главное, что температурный фон в течение дня изменится не значительно по сравнению с ночными показателями. Максимум, что мы можем обещать москвичам - плюс 18-20 градусов. На западе Московской области плюс 15-20, на востоке и юго-востоке Подмосковья до плюс 23 градусов", - сказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с запада со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление изменится мало, останется пониженным - 742 миллиметра ртутного столба."Если фон атмосферного давления немного ниже, чем обычно бывает в Москве, то вот температурный режим, после долгого перерыва, наконец-то вернется в рамки климата", - добавила Волосюк.

https://ria.ru/20220831/sneg-1813290320.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), центр "фобос", елена волосюк