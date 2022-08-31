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Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь - РИА Новости, 31.08.2022
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:39
2022-08-31T11:39
происшествия
дмитрий песков
мошенничество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.Он отметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения. "Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- рассказал Песков, выступая в ходе марафона "Знание. Сила".По его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. "Но сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", - сказал Песков.Он отметил, что в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и удалось вернуть все деньги. "Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули", - добавил Песков.
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происшествия, дмитрий песков, мошенничество
Происшествия, Дмитрий Песков, Мошенничество
11:39 31.08.2022
 
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь

Песков рассказал, как его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.
Он отметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения. "Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- рассказал Песков, выступая в ходе марафона "Знание. Сила".
По его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. "Но сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", - сказал Песков.
Он отметил, что в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и удалось вернуть все деньги. "Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули", - добавил Песков.
Вызов - РИА Новости, 1920, 08.07.2022
8 июля, 13:18
ЦБ раскрыл легенды мошенников, прикидывающихся сотовыми операторами
 
ПроисшествияДмитрий ПесковМошенничество
 
 
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