https://ria.ru/20220831/moshenniki-1813370533.html
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь - РИА Новости, 31.08.2022
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:39
2022-08-31T11:39
2022-08-31T11:39
происшествия
дмитрий песков
мошенничество
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.Он отметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения. "Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- рассказал Песков, выступая в ходе марафона "Знание. Сила".По его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. "Но сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", - сказал Песков.Он отметил, что в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и удалось вернуть все деньги. "Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220708/moshenniki-1801192297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дмитрий песков, мошенничество
Происшествия, Дмитрий Песков, Мошенничество
Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь
Песков рассказал, как его дочь попалась на уловки мошенников с банковскими картами
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что его дочь в прошлом году попалась на уловки мошенников с банковскими картами, но деньги ей в итоге вернули.
Он отметил, что мошенники хорошо владеют искусством убеждения. "Эти люди умеют убеждать, это тоже талант. Это талант, который используется не в благой цели, а в преступной. Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- рассказал Песков, выступая в ходе марафона "Знание. Сила".
По его словам, она знала, что нужно делать, чтобы обезопасить себя в цифровом плане. "Но сила убеждения иногда побеждает знание. Это такая парадоксальная вещь", - сказал Песков.
Он отметил, что в той ситуации хорошо среагировали службы безопасности банков, и удалось вернуть все деньги. "Я уж не знаю, удалось ли поймать этих нехороших, талантливых людей или не поймали, но деньги вернули", - добавил Песков.