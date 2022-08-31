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Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря

Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря - РИА Новости, 31.08.2022

Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря

Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" завершило гидрографические исследования в Баренцевом море и вернулось на базу в Кольском заливе, обнаружены два не... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:57

2022-08-31T09:57

2022-08-31T11:12

баренцево море

наука

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" завершило гидрографические исследования в Баренцевом море и вернулось на базу в Кольском заливе, обнаружены два не нанесенных на карты подводных объекта, сообщили в пресс-службе Северного флота."Вместе с тем, исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблем-мишенью. Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла", - говорится в сообщении.Отмечается, что поход продолжался 50 дней. Судно в полном объеме выполнило программу исследований по изучению рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Собранные сведения позволят обновить навигационные морские карты, руководства и пособия для плавания.Судном также выполнены попутные работы в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну". Планировался поиск судов конвоя PQ-17, однако в полном объеме его провести не удалось из-за того, что "Ромуальд Муклевич" в этот период попал в сложные гидрометеорологические условия.

https://ria.ru/20220824/proekt-1811768149.html

баренцево море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

баренцево море, наука