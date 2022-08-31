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Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря - РИА Новости, 31.08.2022
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Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря
Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря - РИА Новости, 31.08.2022
Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря
Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" завершило гидрографические исследования в Баренцевом море и вернулось на базу в Кольском заливе, обнаружены два не... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T09:57
2022-08-31T11:12
баренцево море
наука
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" завершило гидрографические исследования в Баренцевом море и вернулось на базу в Кольском заливе, обнаружены два не нанесенных на карты подводных объекта, сообщили в пресс-службе Северного флота."Вместе с тем, исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблем-мишенью. Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла", - говорится в сообщении.Отмечается, что поход продолжался 50 дней. Судно в полном объеме выполнило программу исследований по изучению рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Собранные сведения позволят обновить навигационные морские карты, руководства и пособия для плавания.Судном также выполнены попутные работы в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну". Планировался поиск судов конвоя PQ-17, однако в полном объеме его провести не удалось из-за того, что "Ромуальд Муклевич" в этот период попал в сложные гидрометеорологические условия.
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баренцево море, наука
Баренцево море, Наука
09:57 31.08.2022 (обновлено: 11:12 31.08.2022)
 
Ученые обнаружили два неизвестных объекта на дне Баренцева моря

Судно Северного флота обнаружило два неизвестных объекта на дне Баренцева моря

CC BY 4.0 / Минобороны России / Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич"
Гидрографическое судно Ромуальд Муклевич - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
CC BY 4.0 / Минобороны России /
Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Гидрографическое судно "Ромуальд Муклевич" завершило гидрографические исследования в Баренцевом море и вернулось на базу в Кольском заливе, обнаружены два не нанесенных на карты подводных объекта, сообщили в пресс-службе Северного флота.
"Вместе с тем, исследователи обнаружили два других подводных объекта, не показанных на картах, один из которых точно является кораблем-мишенью. Это значит, что море стало более безопасным для ведения морского промысла", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поход продолжался 50 дней. Судно в полном объеме выполнило программу исследований по изучению рельефа дна и полей Мирового океана в малоисследованных районах Баренцева моря. Собранные сведения позволят обновить навигационные морские карты, руководства и пособия для плавания.
Судном также выполнены попутные работы в рамках Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества "Помни войну". Планировался поиск судов конвоя PQ-17, однако в полном объеме его провести не удалось из-за того, что "Ромуальд Муклевич" в этот период попал в сложные гидрометеорологические условия.
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