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Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/minoborony-1813398368.html
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР
Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:53
2022-08-31T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220831/vks-1813396957.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
12:53 31.08.2022
 
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР

ВС России поразили более 40 украинских военных на командном пункте под Карловкой в ДНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду.
"Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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