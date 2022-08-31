https://ria.ru/20220831/minoborony-1813398368.html
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР
Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:53
2022-08-31T12:53
2022-08-31T12:53
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220831/vks-1813396957.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР
ВС России поразили более 40 украинских военных на командном пункте под Карловкой в ДНР