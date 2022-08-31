https://ria.ru/20220831/minoborony-1813398368.html

Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР

Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР - РИА Новости, 31.08.2022

Российские силы поразили командный пункт украинских военных в ДНР

Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T12:53

2022-08-31T12:53

2022-08-31T12:53

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Российские военные ударили по командному пункту 56-й мотопехотной бригады украинских военных под Карловкой в ДНР, уничтожены более 40 военных, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в среду."Сосредоточенным огневым ударом по командному пункту и складу боеприпасов 56-й мотопехотной бригады в районе населенного пункта Карловка Донецкой Народной Республики уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220831/vks-1813396957.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины