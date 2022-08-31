МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен
Замглавы МИД Богданов обсудил с помощником главы МИД Ирана Хаджи Сирию, Ирак и Йемен
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи сирийское урегулирование, а также обстановку в Ираке и Йемене, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе предметного обсуждения актуальной ближневосточной проблематики особое внимание было уделено развитию ситуации в сирийском урегулировании. При этом была акцентирована важность продолжения тесной координации усилий Москвы и Тегерана, а также дальнейшего конструктивного взаимодействия в рамках "Астанинского процесса", гарантами которого выступают Россия, Иран и Турция", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе встречи была детально рассмотрена обстановка в Ираке, Йемене и зоне Персидского залива, добавили в МИД РФ.
"В связи с этим отмечена востребованность инициативных предложений по выработке Концепции обеспечения коллективной безопасности в данном субрегионе и констатирована неизменная готовность российской стороны к активному содействию обеспечению здесь мира и стабильности", - отметили в министерстве.
В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.
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