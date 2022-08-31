https://ria.ru/20220831/mid-1813554911.html

МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен

МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен - РИА Новости, 31.08.2022

МИД обсудил с Ираном урегулирование в Сирии, а также Ирак и Йемен

Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи сирийское... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:29

2022-08-31T19:29

2022-08-31T19:29

в мире

муктада ас-садр

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мид ирана

михаил богданов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по особым политическим вопросам Али Асгаром Хаджи сирийское урегулирование, а также обстановку в Ираке и Йемене, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства."В ходе предметного обсуждения актуальной ближневосточной проблематики особое внимание было уделено развитию ситуации в сирийском урегулировании. При этом была акцентирована важность продолжения тесной координации усилий Москвы и Тегерана, а также дальнейшего конструктивного взаимодействия в рамках "Астанинского процесса", гарантами которого выступают Россия, Иран и Турция", - говорится в сообщении.Кроме того, в ходе встречи была детально рассмотрена обстановка в Ираке, Йемене и зоне Персидского залива, добавили в МИД РФ."В связи с этим отмечена востребованность инициативных предложений по выработке Концепции обеспечения коллективной безопасности в данном субрегионе и констатирована неизменная готовность российской стороны к активному содействию обеспечению здесь мира и стабильности", - отметили в министерстве.В начале недели в центре Багдада шли ожесточенные столкновения между сторонниками шиитского лидера Муктады ас-Садра и силами безопасности, которых поддерживало шиитское ополчение. Протестующие прорвались в правительственную "зеленую зону" Багдада и пытались штурмовать Республиканский дворец, перестрелки и обстрелы "зеленой зоны" прекратились только во второй половине дня после приказа ас-Садра его сторонникам покинуть центр иракской столицы и прекратить столкновения.

https://ria.ru/20220829/izrail-1812987682.html

https://ria.ru/20220830/irak-1813151822.html

россия

иран

ирак

йемен

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в мире, муктада ас-садр, россия, иран, ирак, йемен, мид ирана, михаил богданов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)