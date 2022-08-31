https://ria.ru/20220831/mid-1813356402.html
МИД назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
МИД назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией - РИА Новости, 31.08.2022
МИД назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:06
2022-08-31T11:14
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
тайвань
сша
китай
россия
мария захарова
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Москва рассматривает проход кораблей США через Тайваньский пролив как новую провокацию, направленную на сдерживание Пекина и дестабилизацию ситуации в регионе, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы рассматриваем проход 28 августа двух кораблей США по акватории Тайванского пролива как новую провокацию, как часть цепочки провокации, направленную на сдерживание Пекина, оказание на него дополнительного давления и дестабилизацию ситуации в целом", - сказала Захарова на брифинге в среду.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
https://ria.ru/20220830/tayvan-1813210724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, тайвань, сша, китай, россия, мария захарова
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире, Тайвань, США, Китай, Россия, Мария Захарова
11:06 31.08.2022 (обновлено: 11:14 31.08.2022)
МИД назвал проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив провокацией
МИД: Россия считает проход кораблей ВМС США через Тайваньский пролив новой провокацией