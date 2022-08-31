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В Госдуме введут масочный режим
В Госдуме введут масочный режим - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме введут масочный режим
В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:20
2022-08-31T13:20
2022-08-31T13:28
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев."В Госдуме снова вводят масочный режим. С 1 сентября 2022 года будем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию. Всё правильно, работы много, болеть некогда", - написал депутат в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220831/sars-cov-2-1813313040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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13:20 31.08.2022 (обновлено: 13:28 31.08.2022)
В Госдуме введут масочный режим
Депутат Федяев заявил, что в Госдуме с 1 сентября вводят масочный режим