https://ria.ru/20220831/maski-1813406255.html

В Госдуме введут масочный режим

В Госдуме введут масочный режим - РИА Новости, 31.08.2022

В Госдуме введут масочный режим

В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:20

2022-08-31T13:20

2022-08-31T13:28

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев."В Госдуме снова вводят масочный режим. С 1 сентября 2022 года будем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию. Всё правильно, работы много, болеть некогда", - написал депутат в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220831/sars-cov-2-1813313040.html

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Владимир Лаврентьев

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