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В Госдуме введут масочный режим - РИА Новости, 31.08.2022
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В Госдуме введут масочный режим
В Госдуме введут масочный режим - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме введут масочный режим
В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:20
2022-08-31T13:28
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев."В Госдуме снова вводят масочный режим. С 1 сентября 2022 года будем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию. Всё правильно, работы много, болеть некогда", - написал депутат в своем Telegram-канале.
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13:20 31.08.2022 (обновлено: 13:28 31.08.2022)
 
В Госдуме введут масочный режим

Депутат Федяев заявил, что в Госдуме с 1 сентября вводят масочный режим

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В Госдуме вводят масочный режим с 1 сентября, сообщил депутат Госдумы от "Единой России" Павел Федяев.
Госдуме снова вводят масочный режим. С 1 сентября 2022 года будем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также соблюдать при личных контактах социальную дистанцию. Всё правильно, работы много, болеть некогда", - написал депутат в своем Telegram-канале.
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