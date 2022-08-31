https://ria.ru/20220831/mariupol-1813385737.html
Рэпер Рич рассказал, почему решил посетить Мариуполь
Рэпер Рич рассказал, почему решил посетить Мариуполь - РИА Новости, 31.08.2022
Рэпер Рич рассказал, почему решил посетить Мариуполь
Рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал РИА Новости, что счел своим моральным долгом побывать в местах, которым посвятил песню и в которых,... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:30
2022-08-31T12:30
2022-08-31T12:30
в мире
донецкая народная республика
россия
мариуполь
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал РИА Новости, что счел своим моральным долгом побывать в местах, которым посвятил песню и в которых, возможно, решается будущее России.Музыкант был в ДНР несколько дней и провел небольшое выступление для военнослужащих в Донецке. В скором времени он планирует вернуться уже с полноценными выступлениями."Мне показалось, что я просто морально обязан приехать сюда, поскольку я как гражданский, мирный человек посвятил им песню и, значит, должен здесь появиться. Поскольку Донецк постоянно обстреливается, мне было важно обозначиться, что сингл, который недавно вышел, "Грязная работа", который презентован на Первом, что это не просто слова", - сказал собеседник агентства.Разрушенный украинскими войсками Мариуполь произвел на Рича большое впечатление. Напомнив о печальной участи Югославии и Ирака, он выразил мнение, что России и ДНР необходимо действовать, чтобы обеспечить мирное будущее."Когда появляешься в Мариуполе, понимаешь то, что это не шутки, это не телевизионная пропаганда – это то, что случилось со многими странами. Сложно об этом говорить… На самом деле, это то, что хотят сделать с нами. Также понимаешь, что если мы, назовем это евразийцы, русские, не будем делать необходимые вещи, то то, во что превратился Мариуполь, в это превратится вся Россия, в это превратился Донецк", - сказал музыкант.
https://ria.ru/20220825/pamyatnik-1812109691.html
https://ria.ru/20220829/mariupol-1812837625.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, россия, мариуполь
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь
Рэпер Рич рассказал, почему решил посетить Мариуполь
Рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал, что счел долгом побывать там
ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Рэпер Рич, посетивший Донецк и Мариуполь, рассказал РИА Новости, что счел своим моральным долгом побывать в местах, которым посвятил песню и в которых, возможно, решается будущее России.
Музыкант был в ДНР
несколько дней и провел небольшое выступление для военнослужащих в Донецке
. В скором времени он планирует вернуться уже с полноценными выступлениями.
"Мне показалось, что я просто морально обязан приехать сюда, поскольку я как гражданский, мирный человек посвятил им песню и, значит, должен здесь появиться. Поскольку Донецк постоянно обстреливается, мне было важно обозначиться, что сингл, который недавно вышел, "Грязная работа", который презентован на Первом, что это не просто слова", - сказал собеседник агентства.
Разрушенный украинскими войсками Мариуполь
произвел на Рича большое впечатление. Напомнив о печальной участи Югославии
и Ирака
, он выразил мнение, что России
и ДНР необходимо действовать, чтобы обеспечить мирное будущее.
"Когда появляешься в Мариуполе, понимаешь то, что это не шутки, это не телевизионная пропаганда – это то, что случилось со многими странами. Сложно об этом говорить… На самом деле, это то, что хотят сделать с нами. Также понимаешь, что если мы, назовем это евразийцы, русские, не будем делать необходимые вещи, то то, во что превратился Мариуполь, в это превратится вся Россия, в это превратился Донецк", - сказал музыкант.