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Генинспектор бундесвера пригрозил выходом Германии из миссии ООН в Мали - РИА Новости, 31.08.2022
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Генинспектор бундесвера пригрозил выходом Германии из миссии ООН в Мали
Генинспектор бундесвера пригрозил выходом Германии из миссии ООН в Мали - РИА Новости, 31.08.2022
Генинспектор бундесвера пригрозил выходом Германии из миссии ООН в Мали
Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия может выйти из состава миссии ООН (МИНУСМА) в Мали, власти которой, по его словам, отдают... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:59
2022-08-31T19:59
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия может выйти из состава миссии ООН (МИНУСМА) в Мали, власти которой, по его словам, отдают предпочтение сотрудничеству с якобы находящимися в стране российскими военными в ущерб безопасности миротворцев.В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с охранной компанией "Вагнер".В интервью агентству Рейтер Цорн заявил, что обеспокоен проблемами безопасности, которые могут возникнуть, если малийские власти ограничат свободу передвижения войск ООН или "установят российские системы ПВО"."Если в ходе совместных российско-малийских операций будут происходить дальнейшие нарушения прав человека, участие Германии в МИНУСМА больше не будет оправданным. В этом случае мы должны будем серьезно обсудить продолжение всей миссии с нашими международными партнерами", - сказал агентству генинспектор бундесвера.Ранее ЕС объявил о сокращении персонала военной тренировочной миссии в Мали и приостановке военных поставок в эту страну из-за противоречий с нынешним руководством. Территорию страны покинули военные Франции и Германии. В свою очередь власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
https://ria.ru/20220705/mirotvortsy-1800506592.html
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в мире, мали, германия, россия, евросоюз, минусма, оон
В мире, Мали, Германия, Россия, Евросоюз, МИНУСМА, ООН
19:59 31.08.2022
 
Генинспектор бундесвера пригрозил выходом Германии из миссии ООН в Мали

Генинспектор бундесвера Цорн пригрозил выходом Германии из миссии миротворцев в Мали

© Фото : UN Photo/Marco DorminoМиротворцы ООН
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : UN Photo/Marco Dormino
Миротворцы ООН. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Генеральный инспектор бундесвера Эберхард Цорн заявил, что Германия может выйти из состава миссии ООН (МИНУСМА) в Мали, власти которой, по его словам, отдают предпочтение сотрудничеству с якобы находящимися в стране российскими военными в ущерб безопасности миротворцев.
В Кремле ранее заявляли, что никаких представителей российских вооруженных сил на территории Мали нет. На вопрос, поднимал ли министр обороны Мали во время визита в Россию вопрос об оказании военной помощи, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва поддерживает контакты, в том числе по линии военных, со многими странами, включая государства Африканского континента. Песков комментировал сообщения в западных СМИ со ссылкой на анонимные источники, которые утверждали, что власти Мали якобы контактируют с охранной компанией "Вагнер".
Миротворцы ООН - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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В интервью агентству Рейтер Цорн заявил, что обеспокоен проблемами безопасности, которые могут возникнуть, если малийские власти ограничат свободу передвижения войск ООН или "установят российские системы ПВО".
"Если в ходе совместных российско-малийских операций будут происходить дальнейшие нарушения прав человека, участие Германии в МИНУСМА больше не будет оправданным. В этом случае мы должны будем серьезно обсудить продолжение всей миссии с нашими международными партнерами", - сказал агентству генинспектор бундесвера.
Ранее ЕС объявил о сокращении персонала военной тренировочной миссии в Мали и приостановке военных поставок в эту страну из-за противоречий с нынешним руководством. Территорию страны покинули военные Франции и Германии. В свою очередь власти Мали обвинили Францию в снабжении террористов оружием и призвала созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН.
В Мали работает Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали (MINUSMA), учрежденная резолюцией Совета Безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечает за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи. В декабре 2012 года Совет Безопасности ООН санкционировал ввод в Мали 3,3 тысячи военнослужащих миссии африканских стран (AFISMA). В 2013 году Евросоюз направил в эту страну учебную миссию (EUTM Mali), целью которой является обучение подразделений малийской армии и консультационная помощь.
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