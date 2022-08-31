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Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных - РИА Новости, 31.08.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек личного состава и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:53
2022-08-31T10:53
2022-08-31T10:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 31 авг - РИА Новости. Народная милиция ЛНР сообщила, что украинские войска за сутки потеряли до 55 человек личного состава и пять бронетранспортеров."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 55 человек личного состава; пять бронетранспортёров; шесть единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Также сообщается, что 30 августа были очищены более шести гектар территории от взрывоопасных предметов, оставленных украинскими войсками в районах населенных пунктов Осколоновка и Лозоватка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Силы ЛНР за сутки уничтожили до 55 украинских военных
Народная милиция ЛНР оценила потери противника за сутки в 55 человек и пять БТР