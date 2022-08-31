https://ria.ru/20220831/listov-1812959136.html

Борис Листов: Российские бренды не должны становиться вынужденным выбором

Борис Листов: Российские бренды не должны становиться вынужденным выбором - РИА Новости, 31.08.2022

Борис Листов: Российские бренды не должны становиться вынужденным выбором

О том, почему предприятиям АПК сегодня особенно важно инвестировать в рекламу, как создаются новые российские бренды и зачем в отделениях Россельхозбанка теперь РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:08

2022-08-31T11:08

2022-08-31T11:08

россельхозбанк

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812953687_0:45:3071:1772_1920x0_80_0_0_e5ec6e5a842ec550c4facdaf3780b522.jpg

О том, почему предприятиям АПК сегодня особенно важно инвестировать в рекламу, как создаются новые российские бренды и зачем в отделениях Россельхозбанка теперь предлагают не только банковские, но и фермерские продукты рассказал председатель правления РСХБ Борис Листов.— Борис Павлович, как оценивают текущую экономическую ситуацию ваши клиенты?— По-разному, время ведь сейчас непростое. Но большинство видит возможности для развития своего бизнеса. Сейчас наступил такой момент, когда на совершенно разных рынках высвобождаются ниши, что дает отечественным производителям новые возможности. Конечно, для этого нужны финансовые ресурсы, это хорошо понимаем и мы, и наши клиенты.Мы находимся с ними в постоянном контакте, оказываем кредитную поддержку, но не только. Ряд клиентов обращаются к нам за консультациями по вопросу развития бизнеса, и в этом мы тоже оказываем всестороннюю помощь, тем более, что в Россельхозбанке сформированы сильные центры компетенций. Если обратиться к цифрам, то профильному для нас агропромышленному сектору мы ежедневно предоставляем в среднем по 3 миллиарда рублей финансирования. За I квартал этого года суммарно выдали уже 387 миллиардов.К нам приходят и молодые компании, и представители малых форм хозяйствования. Мы проводим оценку их планов и поддерживаем разумные бизнес-проекты.— Возможности, о которых вы говорите, связаны с импортозамещением?— Да, конечно, это очень существенный фактор. Но играет роль не только он. Сейчас действительно хорошее время для тех, кто хочет построить бренд с нуля, запустить свое дело, вдохнуть жизнь в свою мечту. Но и для марок, которые уже работают на рынке, время тоже удачное: есть все шансы на второе дыхание. Потребитель сейчас — в хорошем смысле этого слова — будет более доступен. Однако надо учитывать, что требования у этого потребителя уже сформированы на определенном уровне, и этому уровню нужно соответствовать.Сейчас каждый амбициозный производитель еды должен ответить себе на вопрос, как эффективно выстроить свою работу, чтобы предоставить клиенту качественный отечественный продукт. Кроме того, придется подумать и над тем, как правильно выстроить маркетинговую кампанию, чтобы потребители действительно захотели выбрать отечественный товар. Ведь российские бренды не должны становиться вынужденным выбором.— Во многих офисах РСХБ стали продавать фермерские продукты. Зачем это нужно банку и пользуется ли такой товар спросом у ваших клиентов?— Мы это делаем в рамках нашего большого проекта "Вкусная пятница". В конце рабочей недели фермеры могут бесплатно размещать у нас точки продаж своей продукции. Учитывая, что ежедневно отделения Россельхозбанка посещают порядка 100 тысяч человек, а наша региональная сеть охватывает всю страну, фермеры таким образом получают доступ к громадному рынку сбыта. Повторюсь, абсолютно бесплатно.Мы как банк поддерживаем наших фермеров. Это часть нашей миссии. А кроме того, нам важно выстраивать долгосрочные, прочные и доверительные отношения с нашими клиентами — как с производителями, так и с гражданами. "Вкусные пятницы" позволяют формировать такой позитивный опыт взаимодействия у всех. И, отвечая на второй ваш вопрос, — да, клиентам нравится такой формат. Люди в отделениях действительно охотно покупают фермерскую продукцию.— Вы также проводите всероссийский ресторанный фестиваль…— Сегодня один из главных вызовов для сельхозпроизводителей — успеть стать брендом. Но не единственно доступным потребителю в каком-то регионе, а именно настоящим, конкурентоспособным брендом. Для этого нужно использовать все инструменты продвижения, в том числе на уровне лидеров общественного мнения. Отсюда наша инициатива с ресторанным фестивалем. Как известно, рестораторы и шеф-повара — законодатели кулинарных мод. Да и потребителям все-таки нравится открывать для себя что-то новое: пробовать разную кухню, посещать рестораны новых форматов.Наш всероссийский фестиваль призван стать аналогом "Мишлен", показать уникальность местной кухни и региональных брендов, дать людям возможность попробовать что-то новое и интересное. А еще помочь фермерам выстроить работу с ресторанами на постоянной основе.

https://ria.ru/20220823/fashion-1811458503.html

https://ria.ru/20220818/importozameschenie-1810351783.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россельхозбанк, экономика, россия