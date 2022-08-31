https://ria.ru/20220831/labib-1813559087.html
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году - РИА Новости, 31.08.2022
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году
МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:47
2022-08-31T19:47
2022-08-31T19:47
в мире
украина
мид украины
олег николенко
киев
россия
бельгия
мид бельгии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_267:688:2685:2048_1920x0_80_0_0_2f9c043eab693952ede879e71c9f728c.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве.Ранее в конце июля представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев устанавливает все обстоятельства визита нового министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб в Крым в 2021 году."Министр Лабиб дала разъяснение относительно своей поездки", - говорится на сайте МИД Украины. Утверждается, что Лабиб заверила Киев в своей всесторонней поддержке Украины, а Крым посещала в рамках создания документального проекта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html
https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html
украина
киев
россия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_561:665:2405:2048_1920x0_80_0_0_df6ad84602847adfdee45a2e1010550b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, мид украины, олег николенко, киев, россия, бельгия, мид бельгии
В мире, Украина, МИД Украины, Олег Николенко, Киев, Россия, Бельгия, МИД Бельгии
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году
Украина получила разъяснения от главы МИД Бельгии Лабиб из-за визита в Крым в 2021 году