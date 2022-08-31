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Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году - РИА Новости, 31.08.2022
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Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году - РИА Новости, 31.08.2022
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году
МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:47
2022-08-31T19:47
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве.Ранее в конце июля представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев устанавливает все обстоятельства визита нового министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб в Крым в 2021 году."Министр Лабиб дала разъяснение относительно своей поездки", - говорится на сайте МИД Украины. Утверждается, что Лабиб заверила Киев в своей всесторонней поддержке Украины, а Крым посещала в рамках создания документального проекта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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в мире, украина, мид украины, олег николенко, киев, россия, бельгия, мид бельгии
В мире, Украина, МИД Украины, Олег Николенко, Киев, Россия, Бельгия, МИД Бельгии
19:47 31.08.2022
 
Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году

Украина получила разъяснения от главы МИД Бельгии Лабиб из-за визита в Крым в 2021 году

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве.
Ранее в конце июля представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев устанавливает все обстоятельства визита нового министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб в Крым в 2021 году.
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"Министр Лабиб дала разъяснение относительно своей поездки", - говорится на сайте МИД Украины. Утверждается, что Лабиб заверила Киев в своей всесторонней поддержке Украины, а Крым посещала в рамках создания документального проекта.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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