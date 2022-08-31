https://ria.ru/20220831/labib-1813559087.html

Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году

Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году - РИА Новости, 31.08.2022

Киев получил разъяснения от главы МИД Бельгии за визит в Крым в 2021 году

МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:47

2022-08-31T19:47

2022-08-31T19:47

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. МИД Украины получил разъяснения от главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб по поводу ее визита в Крым в 2021 году, сообщили в Киеве.Ранее в конце июля представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев устанавливает все обстоятельства визита нового министра иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб в Крым в 2021 году."Министр Лабиб дала разъяснение относительно своей поездки", - говорится на сайте МИД Украины. Утверждается, что Лабиб заверила Киев в своей всесторонней поддержке Украины, а Крым посещала в рамках создания документального проекта.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html

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Владимир Лаврентьев

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