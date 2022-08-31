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Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро - РИА Новости, 31.08.2022
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов среды немного подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 59,58 рубля, евро – около 59,98 рубля, следует из данных... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T10:17
2022-08-31T10:17
2022-08-31T10:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды немного подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 59,58 рубля, евро – около 59,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 59,85 рубля, евро - на 2 копейки, до 59,98 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия - 8,668 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Курс рубля, Курс доллара, Россия, Московская биржа
Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро
Курс доллара в начале торгов опустился до 59,85 рубля, евро — до 59,98 рубля