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Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро - РИА Новости, 31.08.2022

Рубль в начале торгов укрепляется к доллару и евро

Курс рубля в начале торгов среды немного подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 59,58 рубля, евро – около 59,98 рубля, следует из данных... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:17

2022-08-31T10:17

2022-08-31T10:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

курс рубля

курс доллара

россия

московская биржа

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Курс рубля в начале торгов среды немного подрастает к основным инвалютам: доллар торгуется в районе 59,58 рубля, евро – около 59,98 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск снижается на 9 копеек, до 59,85 рубля, евро - на 2 копейки, до 59,98 рубля, при этом юань торгуется у уровня предыдущего закрытия - 8,668 рубля.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, курс рубля, курс доллара, россия, московская биржа