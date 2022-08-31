https://ria.ru/20220831/kuroorty-1813132973.html

Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой

Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой - РИА Новости, 31.08.2022

Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой

Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:37

2022-08-31T03:37

2022-08-31T03:43

туризм

туризм

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красная поляна

приэльбрусье

домбай

архыз

туристы

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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.Он отметил, что на курорт в Карачаево-Черкесии гостей могут переманить качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – сказал эксперт.Кроме того, сравнивая Красную Поляну с зарубежными горнолыжными курортами, Мкртчян высказал предположение, что сейчас интерес российских туристов сохранится только к Турции, однако он не превысит пяти процентов отдыхающих.Ранее эксперт заявлял, что путевки в Красную Поляну к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов, поскольку европейские курорты сейчас недоступны из-за трудной международной логистики. В связи с этим рекордное число гостей ожидают сочинские власти, они прогнозируют не менее семи-восьми миллионов отдыхающих за год.

https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html

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приэльбрусье

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Лана Баева

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