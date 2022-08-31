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Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой - РИА Новости, 31.08.2022
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:37
2022-08-31T03:43
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
приэльбрусье
домбай
архыз
туристы
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.Он отметил, что на курорт в Карачаево-Черкесии гостей могут переманить качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – сказал эксперт.Кроме того, сравнивая Красную Поляну с зарубежными горнолыжными курортами, Мкртчян высказал предположение, что сейчас интерес российских туристов сохранится только к Турции, однако он не превысит пяти процентов отдыхающих.Ранее эксперт заявлял, что путевки в Красную Поляну к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов, поскольку европейские курорты сейчас недоступны из-за трудной международной логистики. В связи с этим рекордное число гостей ожидают сочинские власти, они прогнозируют не менее семи-восьми миллионов отдыхающих за год.
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красная поляна
приэльбрусье
домбай
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туризм, новости - туризм, красная поляна, приэльбрусье, домбай, архыз, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Приэльбрусье, Домбай, Архыз, туристы, куда поехать, куда можно лететь
03:37 31.08.2022 (обновлено: 03:43 31.08.2022)
 
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой

Эксперт: курорт Архыз может стать основным конкурентом Красной Поляны зимой

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горнолыжном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии
Отдыхающие на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Он отметил, что на курорт в Карачаево-Черкесии гостей могут переманить качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – сказал эксперт.
Кроме того, сравнивая Красную Поляну с зарубежными горнолыжными курортами, Мкртчян высказал предположение, что сейчас интерес российских туристов сохранится только к Турции, однако он не превысит пяти процентов отдыхающих.
Ранее эксперт заявлял, что путевки в Красную Поляну к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов, поскольку европейские курорты сейчас недоступны из-за трудной международной логистики. В связи с этим рекордное число гостей ожидают сочинские власти, они прогнозируют не менее семи-восьми миллионов отдыхающих за год.
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