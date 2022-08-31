https://ria.ru/20220831/kuroorty-1813132973.html
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой - РИА Новости, 31.08.2022
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА)... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T03:37
2022-08-31T03:37
2022-08-31T03:43
туризм
туризм
новости - туризм
красная поляна
приэльбрусье
домбай
архыз
туристы
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СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.Он отметил, что на курорт в Карачаево-Черкесии гостей могут переманить качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – сказал эксперт.Кроме того, сравнивая Красную Поляну с зарубежными горнолыжными курортами, Мкртчян высказал предположение, что сейчас интерес российских туристов сохранится только к Турции, однако он не превысит пяти процентов отдыхающих.Ранее эксперт заявлял, что путевки в Красную Поляну к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов, поскольку европейские курорты сейчас недоступны из-за трудной международной логистики. В связи с этим рекордное число гостей ожидают сочинские власти, они прогнозируют не менее семи-восьми миллионов отдыхающих за год.
https://ria.ru/20220601/puteshestviya-1791877070.html
красная поляна
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, красная поляна, приэльбрусье, домбай, архыз, туристы, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Красная Поляна, Приэльбрусье, Домбай, Архыз, туристы, куда поехать, куда можно лететь
03:37 31.08.2022 (обновлено: 03:43 31.08.2022)
Назван главный конкурент Красной Поляны за туристов этой зимой
Эксперт: курорт Архыз может стать основным конкурентом Красной Поляны зимой
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Горный курорт Архыз может составить сильную конкуренцию Красной Поляне в грядущем зимнем сезоне, считает вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.
Он отметил, что на курорт в Карачаево-Черкесии гостей могут переманить качественная инфраструктура и хороший сервис. "В Архызе лучше, чем в Приэльбрусье или на Домбае, трассы, размещение", – сказал эксперт.
Кроме того, сравнивая Красную Поляну с зарубежными горнолыжными курортами, Мкртчян высказал предположение, что сейчас интерес российских туристов сохранится только к Турции, однако он не превысит пяти процентов отдыхающих.
Ранее эксперт заявлял
, что путевки в Красную Поляну к новогодним праздникам могут подорожать на 30 процентов, поскольку европейские курорты сейчас недоступны из-за трудной международной логистики. В связи с этим рекордное число гостей ожидают сочинские власти, они прогнозируют не менее семи-восьми миллионов отдыхающих за год.