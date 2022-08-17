https://ria.ru/20220817/sochi-1810238053.html
Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы
Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы - РИА Новости, 17.08.2022
Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы
Новогодние путевки в Красную Поляну подорожают до 30 процентов уже через пару месяцев, сообщил президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. РИА Новости, 17.08.2022
2022-08-17T18:43
2022-08-17T18:43
2022-08-17T18:43
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СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Новогодние путевки в Красную Поляну подорожают до 30 процентов уже через пару месяцев, сообщил президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.По его словам, турпоток в Сочи в 2022 году увеличился из-за закрытых аэропортов на юге страны и сложной международной логистики. Эта тенденция распространится и на новогодний период. По данным мэрии, на 17 августа на курорте отдохнули более 4,7 миллиона путешественников. Загрузка средств размещения в среднем сейчас составляет 95 процентов."Желающим отдохнуть в Красной Поляне на новогодние праздники необходимо бронировать туры уже в августе, потому что, то что сейчас продается на 1 января 2023 года за 15 тысяч в сутки — это недешево, в ноябре будет стоить 20 тысяч. То есть, минимум подорожает процентов на 20, а то и 30", — рассказал эксперт РИА Новости.При этом он отметил, что спрос на зимний отдых в горах Сочи есть, хотя реальных продаж не так много. "Пока на новогодние праздники идут только запросы, клиенты ожидают снижения цен, хотя его не будет на Новый год", — объясняет Мкртчян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, туристы, красная поляна, новый год, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, туристы, Красная Поляна, Новый год, куда поехать, куда можно лететь
Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы
Эксперт прогнозирует скорый рост цен на треть на новогодние праздники в Красной Поляне
СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Новогодние путевки в Красную Поляну подорожают до 30 процентов уже через пару месяцев, сообщил президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
По его словам, турпоток в Сочи в 2022 году увеличился из-за закрытых аэропортов на юге страны и сложной международной логистики. Эта тенденция распространится и на новогодний период. По данным мэрии, на 17 августа на курорте отдохнули более 4,7 миллиона путешественников. Загрузка средств размещения в среднем сейчас составляет 95 процентов.
"Желающим отдохнуть в Красной Поляне на новогодние праздники необходимо бронировать туры уже в августе, потому что, то что сейчас продается на 1 января 2023 года за 15 тысяч в сутки — это недешево, в ноябре будет стоить 20 тысяч. То есть, минимум подорожает процентов на 20, а то и 30", — рассказал эксперт РИА Новости.
При этом он отметил, что спрос на зимний отдых в горах Сочи есть, хотя реальных продаж не так много. "Пока на новогодние праздники идут только запросы, клиенты ожидают снижения цен, хотя его не будет на Новый год", — объясняет Мкртчян.