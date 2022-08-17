https://ria.ru/20220817/sochi-1810238053.html

Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы

Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы - РИА Новости, 17.08.2022

Названа стоимость туров в Красную Поляну на новогодние каникулы

Новогодние путевки в Красную Поляну подорожают до 30 процентов уже через пару месяцев, сообщил президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. РИА Новости, 17.08.2022

2022-08-17T18:43

2022-08-17T18:43

2022-08-17T18:43

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СОЧИ, 17 авг — РИА Новости. Новогодние путевки в Красную Поляну подорожают до 30 процентов уже через пару месяцев, сообщил президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.По его словам, турпоток в Сочи в 2022 году увеличился из-за закрытых аэропортов на юге страны и сложной международной логистики. Эта тенденция распространится и на новогодний период. По данным мэрии, на 17 августа на курорте отдохнули более 4,7 миллиона путешественников. Загрузка средств размещения в среднем сейчас составляет 95 процентов."Желающим отдохнуть в Красной Поляне на новогодние праздники необходимо бронировать туры уже в августе, потому что, то что сейчас продается на 1 января 2023 года за 15 тысяч в сутки — это недешево, в ноябре будет стоить 20 тысяч. То есть, минимум подорожает процентов на 20, а то и 30", — рассказал эксперт РИА Новости.При этом он отметил, что спрос на зимний отдых в горах Сочи есть, хотя реальных продаж не так много. "Пока на новогодние праздники идут только запросы, клиенты ожидают снижения цен, хотя его не будет на Новый год", — объясняет Мкртчян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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