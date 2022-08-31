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СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором - РИА Новости, 31.08.2022
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СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором
СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором - РИА Новости, 31.08.2022
СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором
Власти Кубы, испытывающей энергетический кризис, ведут переговоры с турецкой компанией Karpowership о поставках электроэнергии с плавучих станций, передает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:06
2022-08-31T15:06
в мире
куба
турция
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти Кубы, испытывающей энергетический кризис, ведут переговоры с турецкой компанией Karpowership о поставках электроэнергии с плавучих станций, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Karpowership – один из крупнейших мировых операторов плавучих электростанций. В настоящее время у побережья Кубы базируются пять судов компании, вырабатывающие порядка 250 МВт. Для удовлетворения минимального спроса Кубе требуется более 3000 МВт (3 ГВт), а в настоящее время страна вырабатывает от 2 до 2,5 ГВт.По данным агентства, переговоры с компанией сосредоточены на гарантиях платежей со стороны Кубы, проведение которых затруднено из-за торгового эмбарго США.В случае достижения сделки турецкому оператору придется значительно увеличить флот у берегов Кубы, чтобы производить необходимое количество электроэнергии, отмечают эксперты.Жители Кубы испытывают серьезные проблемы с электроснабжением – национальный оператор Union Central в ежедневных отчетах сообщает о круглосуточных перебоях в предоставлении услуг. Более 40% генерирующих мощностей страны вышли из строя или находятся на ремонте - 1,55 гВт из 3,82 гВт при пиковом потреблении на уровне 3 гВт, согласно актуальным данным компании.
https://ria.ru/20220726/kuba-1804986324.html
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в мире, куба, турция
В мире, Куба, Турция
15:06 31.08.2022
 
СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором

Рейтер: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором плавучих станций

© @pa_cubaГавана, Куба
Гавана, Куба
© @pa_cuba
Гавана, Куба. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти Кубы, испытывающей энергетический кризис, ведут переговоры с турецкой компанией Karpowership о поставках электроэнергии с плавучих станций, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.
Karpowership – один из крупнейших мировых операторов плавучих электростанций. В настоящее время у побережья Кубы базируются пять судов компании, вырабатывающие порядка 250 МВт. Для удовлетворения минимального спроса Кубе требуется более 3000 МВт (3 ГВт), а в настоящее время страна вырабатывает от 2 до 2,5 ГВт.
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По данным агентства, переговоры с компанией сосредоточены на гарантиях платежей со стороны Кубы, проведение которых затруднено из-за торгового эмбарго США.
В случае достижения сделки турецкому оператору придется значительно увеличить флот у берегов Кубы, чтобы производить необходимое количество электроэнергии, отмечают эксперты.
Жители Кубы испытывают серьезные проблемы с электроснабжением – национальный оператор Union Central в ежедневных отчетах сообщает о круглосуточных перебоях в предоставлении услуг. Более 40% генерирующих мощностей страны вышли из строя или находятся на ремонте - 1,55 гВт из 3,82 гВт при пиковом потреблении на уровне 3 гВт, согласно актуальным данным компании.
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