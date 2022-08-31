https://ria.ru/20220831/kuba-1813440206.html

СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором

СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором - РИА Новости, 31.08.2022

СМИ: Куба ведет переговоры об электроснабжении с турецким оператором

Власти Кубы, испытывающей энергетический кризис, ведут переговоры с турецкой компанией Karpowership о поставках электроэнергии с плавучих станций, передает... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:06

2022-08-31T15:06

2022-08-31T15:06

в мире

куба

турция

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Власти Кубы, испытывающей энергетический кризис, ведут переговоры с турецкой компанией Karpowership о поставках электроэнергии с плавучих станций, передает агентство Рейтер со ссылкой на информированные источники.Karpowership – один из крупнейших мировых операторов плавучих электростанций. В настоящее время у побережья Кубы базируются пять судов компании, вырабатывающие порядка 250 МВт. Для удовлетворения минимального спроса Кубе требуется более 3000 МВт (3 ГВт), а в настоящее время страна вырабатывает от 2 до 2,5 ГВт.По данным агентства, переговоры с компанией сосредоточены на гарантиях платежей со стороны Кубы, проведение которых затруднено из-за торгового эмбарго США.В случае достижения сделки турецкому оператору придется значительно увеличить флот у берегов Кубы, чтобы производить необходимое количество электроэнергии, отмечают эксперты.Жители Кубы испытывают серьезные проблемы с электроснабжением – национальный оператор Union Central в ежедневных отчетах сообщает о круглосуточных перебоях в предоставлении услуг. Более 40% генерирующих мощностей страны вышли из строя или находятся на ремонте - 1,55 гВт из 3,82 гВт при пиковом потреблении на уровне 3 гВт, согласно актуальным данным компании.

https://ria.ru/20220726/kuba-1804986324.html

https://ria.ru/20220611/kuba-1794779947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, куба, турция