https://ria.ru/20220831/krym-1813501029.html

В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов

В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов - РИА Новости, 31.08.2022

В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов

Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:20

2022-08-31T17:46

республика крым

специальная военная операция на украине

россия

сергей аксенов (политик)

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной операции."Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В опубликованных на сайте главы республики изменениях в указ от 24 февраля 2022 года "Об угрозе чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым" говорится: "Ввести ограничения на всей территории республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".В отношении беспилотников в тексте говорится следующее: "Ввести ограничения над всей территорией республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами республики Крым".Обеспечить выполнение указа поручено главам администраций городских округов и муниципальных образований.

https://ria.ru/20220831/chs-1813392891.html

https://ria.ru/20220831/energodar-1813512358.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, сергей аксенов (политик), украина, общество