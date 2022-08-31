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В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов - РИА Новости, 31.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/krym-1813501029.html
В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов
В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов - РИА Новости, 31.08.2022
В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов
Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:20
2022-08-31T17:46
республика крым
специальная военная операция на украине
россия
сергей аксенов (политик)
украина
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной операции."Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.В опубликованных на сайте главы республики изменениях в указ от 24 февраля 2022 года "Об угрозе чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым" говорится: "Ввести ограничения на всей территории республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".В отношении беспилотников в тексте говорится следующее: "Ввести ограничения над всей территорией республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами республики Крым".Обеспечить выполнение указа поручено главам администраций городских округов и муниципальных образований.
https://ria.ru/20220831/chs-1813392891.html
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республика крым, россия, сергей аксенов (политик), украина, общество
Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Аксенов (политик), Украина, Общество
17:20 31.08.2022 (обновлено: 17:46 31.08.2022)
 
В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов

Глава Крыма Аксенов запретил продажу пиротехники и полеты гражданских дронов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной операции.
"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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В опубликованных на сайте главы республики изменениях в указ от 24 февраля 2022 года "Об угрозе чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым" говорится: "Ввести ограничения на всей территории республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
В отношении беспилотников в тексте говорится следующее: "Ввести ограничения над всей территорией республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами республики Крым".
Обеспечить выполнение указа поручено главам администраций городских округов и муниципальных образований.
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Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияСергей Аксенов (политик)УкраинаОбщество
 
 
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