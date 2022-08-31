17:20 31.08.2022 (обновлено: 17:46 31.08.2022)
В Крыму запретили продажу пиротехники и полеты гражданских дронов
Глава Крыма Аксенов запретил продажу пиротехники и полеты гражданских дронов
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов ограничил возможность покупки большинства видов пиротехники и полеты гражданских дронов на время проведения специальной военной операции.
"Прошу крымчан на время проведения специальной военной операции воздержаться от использования пиротехники и беспилотников. В указ "Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым" внесены соответствующие изменения", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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В опубликованных на сайте главы республики изменениях в указ от 24 февраля 2022 года "Об угрозе чрезвычайной ситуации на территории Республики Крым" говорится: "Ввести ограничения на всей территории республики Крым на реализацию, распространение и применение пиротехнических изделий, за исключением изделий, соответствующих первому классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий".
В отношении беспилотников в тексте говорится следующее: "Ввести ограничения над всей территорией республики Крым на полеты беспилотных воздушных судов, используемых физическими и юридическими лицами, за исключением беспилотных воздушных судов, используемых федеральными органами исполнительной власти, их территориальными органами, исполнительными органами республики Крым".
Обеспечить выполнение указа поручено главам администраций городских округов и муниципальных образований.