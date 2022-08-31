https://ria.ru/20220831/krym-1813369616.html
Аксенов прокомментировал заявления киевских властей об эвакуации из Крыма
Аксенов прокомментировал заявления киевских властей об эвакуации из Крыма - РИА Новости, 31.08.2022
Аксенов прокомментировал заявления киевских властей об эвакуации из Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявления Киева об эвакуации из Крыма "дымовой завесой" при плохом состоянии дел Украины на фронтах. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:36
2022-08-31T11:36
2022-08-31T11:36
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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россия
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал заявления Киева об эвакуации из Крыма "дымовой завесой" при плохом состоянии дел Украины на фронтах."В Киеве сообщили, что Украина начала прорабатывать маршрут эвакуации жителей Крыма на время "активной деоккупации"... Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.По мнению Аксенова, такого рода заявления выполняют роль "дымовой завесы", которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу. "Ведь если руководство Украины говорит о "деоккупации Крыма", значит, не все так плохо, и ВСУ вот-вот всех победят – примерно такая здесь логика. Они и с польской границы будут об этом вещать", - написал Аксенов.
https://ria.ru/20220831/svo-1813314171.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Аксенов прокомментировал заявления киевских властей об эвакуации из Крыма
Аксенов назвал заявления киевских властей о "деоккупации" Крыма дымовой завесой