03:13 31.08.2022 (обновлено: 11:26 31.08.2022)
В США указали на проблему в заявлении Зеленского про захват Крыма
Politico: Зеленский не сможет подчинить Крым из-за сопротивления политике дерусификации
Отдыхающие гуляют по набережной Ялты. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Если бы Киеву и удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему бы пришлось столкнуться с сопротивлением местного населения, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.
Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского про намерение завоевать российский полуостров.
Автор публикации напомнил, что после начала спецоперации в этой стране активно избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей. Также там исключили русский язык и литературу из школьной программы, а в июне в Раде проголосовали за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России.
"В своей речи на День независимости на прошлой неделе Зеленский пообещал, что украинская армия возьмет Крым. Но если этот день наступит, как Киев подойдет к дерусификации? Будет ли он по-прежнему настаивать на использовании украинского языка в большинстве аспектов общественной жизни на полуострове, где 65 процентов населения составляют русские?" — задался вопросом Деттмер.
Согласно проведенной в 2014 году переписи населения в Крыму, 1,49 миллиона человек или 68 процентов граждан, указавших свою национальность, причислили себя к русским.
Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.
Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.