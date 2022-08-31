https://ria.ru/20220831/krym-1813305405.html

В США указали на проблему в заявлении Зеленского про захват Крыма

В США указали на проблему в заявлении Зеленского про захват Крыма - РИА Новости, 31.08.2022

В США указали на проблему в заявлении Зеленского про захват Крыма

Если бы Киеву и удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему бы пришлось столкнуться с сопротивлением местного населения, пишет... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T03:13

2022-08-31T03:13

2022-08-31T11:26

в мире

сергей лавров

россия

украина

владимир зеленский

сша

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785797318_0:224:3077:1955_1920x0_80_0_0_fb9ba7f86180644cbc1b34a9e96ccabe.jpg

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Если бы Киеву и удалось захватить Крым военным путем и провести там дерусификацию, ему бы пришлось столкнуться с сопротивлением местного населения, пишет обозреватель Politico Джейми Деттмер.Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского про намерение завоевать российский полуостров.Автор публикации напомнил, что после начала спецоперации в этой стране активно избавляются от топонимов русского происхождения и демонтируют памятники в честь советских и российских деятелей. Также там исключили русский язык и литературу из школьной программы, а в июне в Раде проголосовали за запрет ввозить и распространять в стране книги и издательскую продукцию из России.Согласно проведенной в 2014 году переписи населения в Крыму, 1,49 миллиона человек или 68 процентов граждан, указавших свою национальность, причислили себя к русским.Ранее Зеленский в видеообращении пообещал, что Киев захватит освобожденные территории Харьковской, Луганской, Донецкой (сейчас там находятся ЛНР и ДНР), Запорожской, Херсонской областей, Крым, а также акваторию Черного и Азовского морей от Змеиного до Керченского пролива. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал это заявление преступным, подчеркнув, что Россия способна защитить свои и освобожденные территории.Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Москва хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220701/kiev-1799638735.html

https://ria.ru/20220728/ukraina-1805601124.html

россия

украина

сша

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сергей лавров, россия, украина, владимир зеленский, сша, республика крым