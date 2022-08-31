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Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний
Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний - РИА Новости, 31.08.2022
Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний
Минцифры РФ предлагает упростить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления правительства... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:36
2022-08-31T15:36
2022-08-31T15:41
экономика
ипотека
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает упростить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Минцифры подготовило проект постановления, в котором уточняет условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале. Предлагается "разрешить системообразующим организациям в сфере МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.) претендовать на получение кредита (сейчас в документе есть соответствующий запрет)".Также предлагается предоставить компаниям право оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, однако общая сумма кредитов ограничена. Для отслеживания лимита кредита на одну компанию, как уточняет министерство, хотят предусмотреть обязанность уведомлять организацию о заключенных кредитных договорах.Минцифры предлагает предоставить компании возможность пополнить свои расчетные счета, открытые в иной кредитной организации (не там, где оформлен кредит), для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы заемщиком.По состоянию на 1 августа 2022 года Минцифры совместно с уполномоченными банками сформировало портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму порядка 52,2 миллиарда рублей. Уже поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации.
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экономика, ипотека
15:36 31.08.2022 (обновлено: 15:41 31.08.2022)
Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний
Минцифры предложило упростить условия предоставления льготных кредитов для IT-компаний
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости.
Минцифры РФ предлагает упростить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления правительства опубликован
на официальном портале правовых актов.
"Минцифры подготовило проект постановления, в котором уточняет условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале. Предлагается "разрешить системообразующим организациям в сфере МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.) претендовать на получение кредита (сейчас в документе есть соответствующий запрет)".
Также предлагается предоставить компаниям право оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, однако общая сумма кредитов ограничена. Для отслеживания лимита кредита на одну компанию, как уточняет министерство, хотят предусмотреть обязанность уведомлять организацию о заключенных кредитных договорах.
Минцифры предлагает предоставить компании возможность пополнить свои расчетные счета, открытые в иной кредитной организации (не там, где оформлен кредит), для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы заемщиком.
По состоянию на 1 августа 2022 года Минцифры совместно с уполномоченными банками сформировало портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму порядка 52,2 миллиарда рублей. Уже поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации.