https://ria.ru/20220831/kredity-1813454395.html

Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний

Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний - РИА Новости, 31.08.2022

Минцифры предложило упростить правила льготных кредитов для IT-компаний

Минцифры РФ предлагает упростить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления правительства... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:36

2022-08-31T15:36

2022-08-31T15:41

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минцифры РФ предлагает упростить условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям, соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале правовых актов."Минцифры подготовило проект постановления, в котором уточняет условия предоставления льготных кредитов системообразующим IT-компаниям", - говорится в сообщении министерства в официальном Telegram-канале. Предлагается "разрешить системообразующим организациям в сфере МСП (малого и среднего предпринимательства - ред.) претендовать на получение кредита (сейчас в документе есть соответствующий запрет)".Также предлагается предоставить компаниям право оформить несколько кредитных соглашений в разных банках, однако общая сумма кредитов ограничена. Для отслеживания лимита кредита на одну компанию, как уточняет министерство, хотят предусмотреть обязанность уведомлять организацию о заключенных кредитных договорах.Минцифры предлагает предоставить компании возможность пополнить свои расчетные счета, открытые в иной кредитной организации (не там, где оформлен кредит), для расчетов с зарубежными поставщиками и выплаты заработной платы заемщиком.По состоянию на 1 августа 2022 года Минцифры совместно с уполномоченными банками сформировало портфель кредитных соглашений для поддержки внедрения отечественных решений на общую сумму ‎порядка 52,2 миллиарда рублей. Уже поддержано 97 проектов, привлечено к участию в механизме поддержки 23 кредитных организации.

https://ria.ru/20220831/dannye-1813320271.html

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экономика, ипотека