https://ria.ru/20220831/kontrol-1813556596.html
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций" - РИА Новости, 31.08.2022
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"
Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:37
2022-08-31T19:37
2022-08-31T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, за соответствующий проект постановления проголосовали все 324 депутата, сообщает в среду украинское издание "Дело".Владимир Зеленский в начале июля подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики."Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно. Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской военных администрациях Донецкой области", - приводит издание текст постановления, внесенного Зеленским.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html
донецкая народная республика
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"
Рада разрешила главам "администраций" подконтрольной Киеву части ДНР руководить единолично