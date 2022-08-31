Рейтинг@Mail.ru
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций" - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220831/kontrol-1813556596.html
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций" - РИА Новости, 31.08.2022
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"
Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:37
2022-08-31T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
киев
россия
владимир зеленский
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, за соответствующий проект постановления проголосовали все 324 депутата, сообщает в среду украинское издание "Дело".Владимир Зеленский в начале июля подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики."Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно. Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской военных администрациях Донецкой области", - приводит издание текст постановления, внесенного Зеленским.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html
донецкая народная республика
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
19:37 31.08.2022
 
Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"

Рада разрешила главам "администраций" подконтрольной Киеву части ДНР руководить единолично

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, за соответствующий проект постановления проголосовали все 324 депутата, сообщает в среду украинское издание "Дело".
Владимир Зеленский в начале июля подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.
"Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно. Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской военных администрациях Донецкой области", - приводит издание текст постановления, внесенного Зеленским.
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Сапер Международного противоминного центра ВС России со служебной собакой у школы № 60 в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 18:10Специальная военная операция на Украине
Россия направила ООН и Украине адреса школ на освобожденных территориях
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссияВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала