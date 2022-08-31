https://ria.ru/20220831/kontrol-1813556596.html

Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"

Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций" - РИА Новости, 31.08.2022

Рада наделила новыми полномочиями глав своих "военных администраций"

Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:37

2022-08-31T19:37

2022-08-31T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

киев

россия

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Парламент Украины наделил глав 14 "военных администраций" на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной республики правом руководить общинами единолично, за соответствующий проект постановления проголосовали все 324 депутата, сообщает в среду украинское издание "Дело".Владимир Зеленский в начале июля подписал указ о создании "военных администраций" населенных пунктов в 14 районах пока подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики."Согласно принятому решению, на период военного положения и 30 дней после его прекращения или отмены начальники смогут осуществлять полномочия местного совета, его исполнительного комитета и главы общины одновременно. Речь идет о Бахмутской, Великоновоселковской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской военных администрациях Донецкой области", - приводит издание текст постановления, внесенного Зеленским.Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации совместно с силами ДНР освободили значительную часть территории республики, в частности освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.

https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528830.html

донецкая народная республика

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, киев, россия, владимир зеленский, верховная рада украины