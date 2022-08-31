https://ria.ru/20220831/kolodets-1813420246.html

В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк

В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк - РИА Новости, 31.08.2022

В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк

Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями в Челябинске провалился в бесхозный колодец, мальчика достал отец, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:11

2022-08-31T14:11

2022-08-31T14:11

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями в Челябинске провалился в бесхозный колодец, мальчика достал отец, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 10 августа в Челябинске по адресу: улица 2-я Эльтонская, 65а. Ребенка доставили с ушибами в больницу."Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по факту травмирования ребенка… Проверка показала, что колодец к каким-либо инженерным сетям города не относится, в собственности либо в реестре муниципального имущества Челябинска не значится и является бесхозяйным имуществом. По результатам проверки прокуратурой главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос установить принадлежность объекта и целесообразность его использования", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным следственного управления СК РФ по региону, материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.

https://ria.ru/20220822/yama-1811424712.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)