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В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк - РИА Новости, 31.08.2022
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В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк
В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк - РИА Новости, 31.08.2022
В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк
Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями в Челябинске провалился в бесхозный колодец, мальчика достал отец, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:11
2022-08-31T14:11
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями в Челябинске провалился в бесхозный колодец, мальчика достал отец, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 10 августа в Челябинске по адресу: улица 2-я Эльтонская, 65а. Ребенка доставили с ушибами в больницу."Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по факту травмирования ребенка… Проверка показала, что колодец к каким-либо инженерным сетям города не относится, в собственности либо в реестре муниципального имущества Челябинска не значится и является бесхозяйным имуществом. По результатам проверки прокуратурой главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос установить принадлежность объекта и целесообразность его использования", - говорится в сообщении.Кроме того, по данным следственного управления СК РФ по региону, материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
14:11 31.08.2022
 
В Челябинске ребенок провалился в канализационный люк

Двухлетний мальчик провалился в бесхозный канализационный колодец в Челябинске

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 31 авг – РИА Новости. Двухлетний ребенок во время прогулки с родителями в Челябинске провалился в бесхозный колодец, мальчика достал отец, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел 10 августа в Челябинске по адресу: улица 2-я Эльтонская, 65а. Ребенка доставили с ушибами в больницу.
"Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска провела проверку по факту травмирования ребенка… Проверка показала, что колодец к каким-либо инженерным сетям города не относится, в собственности либо в реестре муниципального имущества Челябинска не значится и является бесхозяйным имуществом. По результатам проверки прокуратурой главе Челябинска внесено представление об устранении нарушений законодательства, в котором поставлен вопрос установить принадлежность объекта и целесообразность его использования", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным следственного управления СК РФ по региону, материалы по данному факту были переданы из органов внутренних дел для проведения доследственной проверки.
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ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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