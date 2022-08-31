https://ria.ru/20220831/kolledzhi-1813324185.html

В амурских колледжах открылись мастерские по нацпроекту "Образование"

В амурских колледжах открылись мастерские по нацпроекту "Образование" - РИА Новости, 31.08.2022

В амурских колледжах открылись мастерские по нацпроекту "Образование"

Первые современные мастерские по национальному проекту "Образование" открылись в колледже Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:05

2022-08-31T09:05

2022-08-31T09:55

амурская область

амурская область

благовещенск

райчихинск

общество

василий орлов (губернатор)

навигатор абитуриента

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 авг - РИА Новости. Первые современные мастерские по национальному проекту "Образование" открылись в колледже Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.По данным правительства региона, в четырех колледжах Амурской области создано 12 современных мастерских по приоритетным направлениям подготовки. Накануне состоялось торжественное открытие первых трех."Три современные мастерские, созданные в этом году по нацпроекту "Образование", открылись в Амурском колледже транспорта и дорожного хозяйства. В них студенты будут отрабатывать навыки по трем направлениям: "Окраска автомобилей", "Обслуживание тяжелой техники" и "Управление экскаватором", - цитирует Орлова его пресс-служба.В мастерской по краске автомобилей Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства студенты будут отрабатывать навыки частичной или полной покраски автомобилей. Современное оснащение позволяет обновить автомобиль так, что он будет выглядеть как будто только что выпущен с завода. Как считают мастера производственного обучения, освоив в колледже данный вид деятельности, выпускники смогут открыть собственное дело.Востребованные в регионе специальности (на одно бюджетное место в колледже претендовали по пять человек) – "Обслуживание тяжелой техники" и "Управление экскаватором". По этим направлениям подготовки студентов научат "чувствовать" технику. Эти специальности востребованные и высокооплачиваемые, уточняют местные власти. Проходя практику на предприятиях, студенты получают от 40 тысяч рублей. Заработная плата специалистов, окончивших обучение, – значительно выше средней по области. Как рассказала директор колледжа Елена Мельникова, в учреждении обучают не только студентов, но и действующих работников предприятий.Губернатор отметил, что все четыре колледжа, в которых оборудовали мастерские, готовят востребованных специалистов. Обновление материально-технической базы позволяет выпускать конкурентоспособные кадры с опытом работы на современном высокотехнологичном оборудовании.По словам зампреда регионального правительства – министра образования и науки Амурской области Светланы Яковлевой, важно обеспечить предприятия региона теми работниками, которые им действительно нужны. Сегодня колледжи сосредоточены именно на этом, акцентировала внимание Яковлева на церемонии запуска площадок в работу.Правительство области информирует, что в этом году существенное обновление материально-технической базы по нацпроекту также коснулось строительного и политехнического колледжей в Благовещенске и индустриального техникума в Райчихинске. В этих учреждениях новые площадки будут открыты в ближайшее время.Наибольшее количество мастерских – четыре – появятся в Благовещенском политехническом колледже по направлениям "Подземные горные работы", "Охрана окружающей среды", "Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики" и "Геопространственные технологии". Амурский колледж строительства и ЖКХ откроет мастерские "Монтаж и эксплуатация газового оборудования", "Бетонные строительные работы" и "Технология информационного моделирования BIM". Матбазу по двум компетенциям – "Кузовой ремонт" и "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты автоматики" – модернизируют в Райчихинском индустриальном техникуме.Новые мастерские в колледжах Приамурья открываются с 2019 года. В Амурском колледже сервиса и торговли на сумму 9,5 миллионов рублей - по пяти приоритетным направлениям подготовки. Это "Технологии моды", "Парикмахерское искусство", "Поварское дело", "Туризм" и "Бухгалтерский учет". В 2020 году новое оснащение получили еще два учреждения: Амурский педагогический колледж и Амурский аграрный колледж. Наибольшая сумма – 43,7 миллиона рублей – выделена на мастерские для будущих аграриев. Средства пошли на создание пяти площадок: "Механизации сельского хозяйства", "Геномная инженерия", "Сельскохозяйственные биотехнологии", "Ветеринария" и "Сити-фермерство". Педагогический колледж на сумму в 12,1 миллиона рублей открыл четыре мастерские: "Преподавание в младших классах", "Дошкольное воспитание", "Коррекционная педагогика в начальном образовании" и "Физическая культура, спорт и фитнес".

https://ria.ru/20220713/postuplenie-1802227364.html

https://ria.ru/20220818/trudoustroystvo-1810462538.html

https://ria.ru/20220729/kadry-1805750187.html

https://ria.ru/20220808/stipendii-1807924349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

амурская область, благовещенск, райчихинск, общество, василий орлов (губернатор), навигатор абитуриента