https://ria.ru/20220831/kofe-1813471136.html

В Тверской области приступили к производству кофе под новым брендом

В Тверской области приступили к производству кофе под новым брендом - РИА Новости, 31.08.2022

В Тверской области приступили к производству кофе под новым брендом

Компания "Милфудс", развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, начала выпуск кофе под новым брендом Poetti, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:20

2022-08-31T16:20

2022-08-31T16:20

тверская область

тверь

экономика

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ТВЕРЬ, 31 авг – РИА Новости. Компания "Милфудс", развивающая кофеобжарочное производство в Тверской области, начала выпуск кофе под новым брендом Poetti, сообщает пресс-служба регионального правительства.Презентация бренда состоялась 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме-2022.Как считает глава региона, в части пищевой промышленности у региона достаточно серьезные амбиции и возможности.Предприятие, выпускающее кофейные продукты Poetti, расположено на территории промышленного парка "Боровлево-2" под Тверью. До мая 2022 года оно принадлежало финской компании Paulig, а затем было продано российской компании "Милфудс". Мощности рассчитаны на производство свыше 25 миллионов килограмм кофе в год. Сохранен коллектив предприятия – это более 100 человек. Отлажены поставки зелёного кофе, который поступает на завод напрямую от производителей зерна из более чем 10-ти стран произрастания.Компания "Милфудс" планирует наращивать выпуск продукции: производить не только зерновой и молотый кофе, но и запустить линию растворимого кофе. Планируемый объем инвестиций – не менее 135 миллионов рублей. Запуск линии предполагается в 2023 году, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220808/trudoustroystvo-1808112124.html

тверь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, экономика