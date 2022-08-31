https://ria.ru/20220831/klastery-1813344558.html

В Оренбургской области создадут пять учебно-производственных кластеров

В Оренбургской области создадут пять учебно-производственных кластеров - РИА Новости, 31.08.2022

В Оренбургской области создадут пять учебно-производственных кластеров

В Оренбургской области в следующем году появятся пять учебно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс- служба РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:38

2022-08-31T10:38

2022-08-31T10:38

оренбургская область

денис паслер

экономика

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ОРЕНБУРГ, 31 авг - РИА Новости. В Оренбургской области в следующем году появятся пять учебно-производственных кластеров в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщает пресс- служба правительства региона."В правительстве Оренбургской области состоялось подписание соглашений о совместной реализации проекта между министерством образования региона, учебными заведениями и крупнейшими промышленными предприятиями Оренбуржья – Орским механическим заводом, Медногорским медно-серным комбинатом, Гайским ГОКом, Заводом бурового оборудования, компанией "Айтим" и ПО "Стрела",- говорится в пресс-релизе.Таким образом, в следующем году в регионе в рамках федерального проекта "Профессионалитет" будут созданы пять кластеров - на базе Орского машиностроительного колледжа, Медногорского индустриального колледжа, Орского индустриального колледжа, Оренбургского колледжа экономики и информатики, Гуманитарно-технического техникума.На реализацию федерального проекта будут направлены средства из федерального бюджета - 500 миллионов рублей, из регионального бюджета - 100 миллионов рублей и вложения предприятий-работодателей – 90 миллионов рублей.Оренбургская область стала участником нового федерального проекта "Профессионалитет" в этом году. Из 70 площадок, которые будут созданы в России, сразу три заработают в Оренбуржье. В начале сентября новые кластеры с современным оборудованием откроются в Новотроицком политехническом колледже, горно-технологическом техникуме в Ясном и Орском техническом техникуме им. А.И. Стеценко.Студентами пяти учебно-производственных кластеров по отраслям металлургии, машиностроения, информационных технологий и горнодобывающей отрасли станут около четырех тысяч человек."Для нас важно обеспечить экономику Оренбуржья квалифицированными кадрами. Специалистами, которые сразу после обучения будут готовы приступить к работе на предприятиях региона. Для подготовки именно таких кадров мы меняем систему школьного образования и наполнение профобразования. Создаем производственные мастерские – их уже 55, а в ближайшие годы появится еще 30", - сказал губернатор области Денис Паслер.По его словам, потребность в высококвалифицированных кадрах большая.Паслер также сообщил, что в планах у регионального правительства при формировании бюджета на 2023 год заложить деньги на поддержку вузов - около 1-1,5 миллиарда рублей.Губернатор дал поручение региональному Минобразования определить ключевые направления для развития учреждений высшего образования и пригласил предприятия подключаться к процессу, чтобы работа по модернизации системы образования шла комплексно, с учетом потребностей реального сектора экономики.

https://ria.ru/20220826/orenburzhe-1812306557.html

https://ria.ru/20220824/proekty-1811765931.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, экономика