https://ria.ru/20220831/kitay-1813240967.html

Китай экономически задушил терроризм

Китай экономически задушил терроризм - РИА Новости, 31.08.2022

Китай экономически задушил терроризм

Два документа про одну и ту же китайскую провинцию — Синьцзян — появились в самом Китае и США. Начнем с американского документа. Одно из подразделений... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:00

2022-08-31T08:06

авторы

китай

сша

в мире

синьцзян-уйгурский автономный район

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Два документа про одну и ту же китайскую провинцию — Синьцзян — появились в самом Китае и США. Начнем с американского документа. Одно из подразделений Госдепартамента опубликовало доклад, где люто ругает китайские власти за информационную кампанию, пытающуюся "доминировать в глобальном дискурсе" по Синьцзяну.На русский это, видимо, переводится "нас бьют": мир должен был верить американской пропаганде о ситуации в этой провинции, а получается почему-то по-другому.А раз так, то перед нами не частная и не местная проблема. Если вашингтонская пропаганда честно расписывается в своей неспособности навязать всему миру точку зрения, которая должна повсюду быть единственно правильной, то перед нами как минимум хороший предмет для изучения. Как им такое удалось, этим китайцам?То, что речь вообще-то о внутренней ситуации в Китае, значения не имеет. Американская пропаганда должна была задавать тон по любым поводам в любой точке земного шара. Да, в частности, о том, что происходило внутри Украины (то есть в Донбассе), о лесах Амазонки и вообще обо всем. Нынешнего украинского кризиса, возможно, и не было бы, если бы кто-то в США не счел, что уж информационную-то войну они обязательно выиграют.И вот один из выводов американского провала по части Синьцзяна: они проваливаются тогда, когда исходная проблема по-настоящему затрагивает много стран и народов, и те начинают сами проверять — кто и что говорит, какова ситуация на самом деле. Дело в том, что годами Синьцзян рифмовался с международным исламским терроризмом, а он, повторим, затрагивает многих, особенно с учетом провального опыта борьбы Запада с таковым (Ирак, Афганистан и не только). И этим многим хочется понять: а как сделать, чтобы с той или иной территории не исходила террористическая угроза?Уже достаточно далекий 2014-й, наверное, был пиком такой угрозы, исходившей из Синьцзяна с его мусульманским нацменьшинством — уйгурами, которые тогда были практически полностью задавлены джихадистским подпольем. То есть Синьцзян был китайской Чечней после Хасавюртовских соглашений. Хотя по большей части террор был ограничен пределами самого Синьцзяна. Но дальше он за эти пределы вышел: например, 1 марта 2014 года на забитой народом площади главного железнодорожного вокзала в Куньмине (это провинция Юньнань — в трех часах полета от Синьцзяна) высадилась группа уйгурских смертников в черном и начала резать всех вокруг ножами длиной сантиметров этак 70. Почти мгновенно были убиты 29 человек.Дальше была долгая спецоперация по чистке Синьцзяна от террористов. По итогам которой, собственно, западники до сих пор пытаются изобразить эту провинцию как сплошной концлагерь для уйгуров — с тотально принудительным трудом и прочими ужасами. В поставке ужасов перебоев нет, потому что главные джихадисты перебрались на тот же Запад, стали там правозащитниками и поставляют какую угодно дезинформацию.Но, кроме чистки, в Синьцзяне происходило многое другое. А именно: концентрация максимальных усилий китайского правительства и общества по превращению провинции в очаг процветания и развития. И вот перед нами второй из двух документов, о которых мы начали разговор: отчет правительства провинции об итогах развития за десять лет.Сейчас будет много цифр, но хороших. За обозначенный период ВВП провинции удвоился. Создано почти пять миллионов рабочих мест. Около 3,06 миллиона человек вырвано из нищеты — благодаря чему таковая в Синьцзяне официально побеждена. Здесь 24 гражданских аэропорта — больше, чем в любых прочих провинциях. Удвоилось число предприятий, частных и государственных, до 2,21 миллиона. И, самое главное, вырос "индекс безопасности" — до 99,13 процента опрошенных. Правда, и десять лет назад он был неплохим — 87,58 процента, но то ведь было до пика террора в 2014 году.Понятно, что Госдепартамент и прочие просто вынуждены заявлять: все вышесказанное — ложь, пропаганда и провокация. Но тут начинаются особенности ситуации именно с Синьцзяном.Не надо преувеличивать возможности китайской внешней пропаганды — даже на английском языке. По сравнению с западной "империей лжи" это все равно не так много. Но у новостей из Синьцзяна есть целевая аудитория — это прежде всего мусульманские страны, но не только они. Поэтому в последние годы Синьцзян посетили буквально сотни делегаций из-за рубежа. Вот и два дня назад в Урумчи приняли группу дипломатов из числа аккредитованных в подразделении ООН в Женеве — там, где среди прочего заседает Совет по правам человека. При этом дипломаты — практически все — были из стран Азии и Африки. Не желающих "подвергаться пропаганде" западников лишний раз не упрашивали.Судя по отчетам этой поездки, интересовали дипломатов мечети, имамы и выпускники знаменитых школ перевоспитания молодых и не совершивших тяжелых преступлений джихадистов. Сегодня они все закончили нести свое смягченное наказание, и послы спрашивали у них — где работают и как себя ощущают.Один из самых очевидных результатов этих непрестанных визитов в регион — он превратился в едва ли не самую открытую внешнему миру провинцию Китая. Тот же итоговый документ по десятилетнему развитию упоминает, что партнерские связи у Синьцзяна есть со 176 "странами и регионами" мира из почти двухсот имеющихся государств. Конечно, связи бывают разные — от одноразовой поставки томатного соуса до многомиллиардного контракта на солнечные батареи, но цифра все равно хорошая. И еще: когда-то глухой северо-западный угол страны стал мировым транспортным центром, через него идут десятки маршрутов поставки товаров в Европу и Центральную Азию.Все или большая часть этих фактов поддаются проверке через независимые каналы (включая непрестанную отправку делегаций), так что говорить о грязной и черной пропаганде здесь трудно. Мусульманские страны мира не позволили бы обижать братьев по вере и как-то отреагировали бы на обиды. Так что здесь возникает вопрос: если в США называют Синьцзян одним сплошным концлагерем, то, значит, концлагерная атмосфера способствует процветанию целого региона и служит хорошим инструментом для излечения от терроризма? Это новость в экономике и политологии. Ну или с терроризмом внутри общества надо бороться именно так, как это сделал Китай — и как не смогли сделать многие другие.

https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220813/ssha-1809430502.html

https://ria.ru/20220812/kitay-1809053674.html

https://ria.ru/20220803/turizm-1806921445.html

https://ria.ru/20220812/preduprezhdenie-1809047130.html

https://ria.ru/20220827/kitay-1812380412.html

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сша

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авторы, китай, сша, в мире, синьцзян-уйгурский автономный район